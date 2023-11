Srpski biznismen prekinuo s Ivom Grgurić: Zadnjom objavom dao do znanja koliki je gospodin

Autor: Barbara Grgić

Iva Grgurić, pobjednica treće sezone “Zadruge” nedavno je prekinula vezu sa srpskim poduzetnikom Nemanjom Petoševićem.

Sada se Nemanja odlučio oglasiti povodom prekida na svom Instagram Storyju.





“Posljednjih dana se intenzivno piše o mom poslovnom i privatnom životu, posebice o privatnom pa sam odlučio podijeliti nekoliko misli ovdje”, započeo je.

View this post on Instagram A post shared by N.P. (@petosevicn)

“Osobno nikada nisam javno govorio o trenutačnim ili prošlim vezama. Do sada nisam prihvaćao pozive za gostovanja u emisijama niti davao intervjue, jer ne smatram sebe javnom osobom čiji bi život i detalji iz njega trebali biti zanimljivi širokoj publici”, dodao je Nemanja.

“No, u ovom trenutku, zbog trenutačne situacije, osjećam potrebu reći sljedeće: Što se tiče moje veze s Ivom, mogu iskreno reći da sam sretan što sam imao priliku biti s njom u određenom dijelu svog života. Ona je samostalna i bori se za svoju budućnost. Bez obzira na to kako se to nekome može činiti, ne oslanja se na druge kako bi imala bolji život, stoga odlučno demantiram sve što pišu domaći mediji. Ukratko, uvijek smo bili tu jedno za drugo, i tako vjerujem da će biti i u budućnosti, na ovaj ili onaj način, bez obzira na ono što nam sutra donese. To je sve od mene, želim svima sve najbolje i puno sreće”, zaključio je.









Bila je uvjerena da je on onaj pravi

Podsjetimo, Hrvatica je u prethodnim intervjuima bila uvjerena kako je Nemanja onaj pravi te da je spremna stati pred oltar i roditi mu dijete, prenosi Mondo.

“Planiramo bebu. Ja 1. svibnja punim 30 godina, mislim da sada u ovom trenutku mogu dati svoj maksimum svom djetetu. Da sam ranije rodila, ne bi bilo dobro jer sam se pronalazila. Djetetu ne smije ništa faliti, treba mu se sve pružiti. Naravno, važno je kraj sebe imati pravu osobu, a ja sam je našla”, rekla je ranije.