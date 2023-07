Srpska turbofolkerica i snaha Lepe Brene rasprodala Arenu i ima poruku Hrvatima: ‘Nisam iznenađena’

Autor: H.B.

Srpska turbofolk pjevačica i snaga Lepe Brene, Aleksandra Prijović (27), rasprodala je zagrebačku Arenu i dokazala je da jedna od najtraženijih zvijezda u regiji. Pjevačica se zahvalila zagrebačkoj publici, ali je rekla da nije iznenađena.

“Jedno veliko hvala mojim obožavateljima, mojoj vjernoj publici! Dat ću sve od sebe da opravdam povjerenje i ljubav koju ste mi ukazali. Budite sigurni da nitko neće požaliti što je kupio kartu. Ne mogu reći da sam iznenađena, mogu samo reći veliko hvala, neću vas iznevjeriti! Znate da ja ne volim najavljivati spektakle, ali vjerujte da će nam to svima biti noć za pamćenje. Još malo i vidimo se, jedva čekam” ,rekla je Prijović za Extra FM.



Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Aleksandra Prijovic (@aleksandraprijovic)

Rasprodala koncert

Karte za koncert prodala je u samo 24 sata od najave koncerta i to tri tisuće njih, a to do sada nije uspjelo niti jednoj pjevačici ili pjevaču njezinih godina. Prijović će publiku u Areni zabavljati svojim hitovima 1. prosinca ove godine, a na repertoaru će sigurno biti “Bogata sirotinja”, “Sabotiram”, “Ja sam odlično”, kao i pjesme s novog albuma “Devet života”.

Inače, spomenimo kako je Aleksandra u braku s Filipom Živojinovićem, posinkom Lepe Brene.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Aleksandra Prijovic (@aleksandraprijovic)