Srpska pjevačica zabrinula fanove tijelom punim ozljeda: ‘Nađi doktora, treba ti pomoć’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Poznata srpska pop-folk pjevačica, Ana Nikolić, u posljednje vrijeme medijske stupce puni zabrinjavajućim fotografijama. Nedavno je šokirala javnost dubokim ožiljcima na licu, a sada su u fokusu njene noge pune ozljeda.

Ana je na svojem Instagram profilu objavila fotografiju iz jedne kabine za presvlačenje. Iako je možda pozornost trebala privući zelena haljina koju je isprobavala, fanovi nisu mogli odvojiti pogled od brojnih modrica i ozljeda na njenim nogama.



Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ana Nikolić (@ananikolicofficial)

“Što joj je sa nogama”, “Glavu gore, drži se”, “Sestro draga, molim te pronađi doktora, Trebaš pomoć”, “Podrška za Anu”, pisali su joj zabrinuti obožavatelji ispod fotografije. Neki su se pak objavu odlučili komentirati na mnogo neugodniji način, pitajući se kojim drogama se dovela u ovakvo stanje.

Srpski mediji nedavno su se raspisali o ranama na njenim koljenima. Kako prenose, pjevačica ih je ozlijedila prilikom rođendanske proslave svoje kćeri početkom kolovoza. Sudeći po novoj fotografiji, te rane i dalje nisu zarasle.

Podsjetimo, ranije ove godine Ana se našla u centru pozornosti radi jedne snimke na društvenim mrežama. Na snimci je Ana pokazala svoje lice izbrazdano dubokim ožiljcima, te je zamolila ljude za pomoć. “Vidiš li da ja imam kratere na licu? Ovo je noćna mora, ja ovo ne mogu prekriti. Pogledaj na što ovo sliči, ovo je pakao i noćna mora, požalila se Ana.

Javnosti su nakon tog videa počele kružiti glasine kako je to posljedica konzumiranja teških droga i opijata. No anonimni izvor je za srpske medije izjavio kako su uzrok navodno loši tretmani laserom. “Mnoge se podvrgnu i spaljivanju prvog sloja kože pa ih i to dovede do ovakvih kratera. U svakom slučaju, Ana je očigledno povjerila lice nekom nestručnom i sebi nanijela ozbiljne posljedice,” zaključio je izvor.