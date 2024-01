Srpska pjevačica zabavljala Zagrepčane pa zapjevala Olivera: ‘Užas, okreće se u grobu’

Autor: I.D.

Društvo u Novom Zagrebu na dočeku zabavljala je srpska pjevačica Tea Tairović (27). Nastupala je na Zagrebačkom Velesajmu u Paviljonu 7. Na društvenim mrežama popularan je video sa sinoćnjeg dočeka gdje Tea na kraju svog koncerta pjeva Cesaricu Olivera Dragojevića. “Hvala vam što ste izabrali da dočekate 1. siječnja 2024. godine baš sa mnom”, zahvalila je Tea publici, pa rekla da će na kraju nastupa otpjevati svoju omiljenu pjesmu jednog velikog umjetnika.

“Najvećeg, jednog od najvećih, na ovim našim prostorima. Nažalost nije s nama. Bog uzima najbolje, jel‘ tako? Ali pjesme ostaju da se pjevaju, idemo“, najavila je, pa potom s publikom zapjevala. Nekima u komentarima na TikTok videu nije se svidjela Teina izvedba. “Au, šta je ovo bilo?”, “Ajme, majko, goru izvedbu nisam čuo”, “Upropasti pjesmu, neslušljivo”, “Užas, Oliver se okreće u grobu”, “Ja ne znam je li jedan ton nabola”, glasili su samo neki od nezadovoljnih komentara.

Postala je još popularnija nakon eksplicitne snimke

Podsjećamo, Tea Tairović nastupila je početkom prosinca na trećem koncertu Aleksandre Prijović u zagrebačkoj Areni. Zanimljivo je i da je nedavno odlučila promijeniti tekst svoje pjesme Izrael i Palestina zbog rata u Gazi. Inače, Tea je i odrasla u Novom Sadu, proslavila se kao natjecateljica Zvezda Granda, a do danas je objavila dva studijska albuma: Balkanija i Balerina, kao i brojne samostalne singlove koji su postigli veliki komercijalni uspjeh.

Mlada pjevačica postala je još popularnija nakon eksplicitne snimke koja je procurila u javnost 2021. godine. “Nisam davala do sada nikakve komentare na tu temu, a neću ni sad. Ne želim dati na značaju ljudima koji su me na sve načine pokušali kompromitirati i diskreditirati”, rekla je Tairović za Kurir. Veliki skandal također je nastao kada je pjevačica prošle godine bila uhićena u Njemačkoj. Navodno je pravi razlog njenog privođenja to što je prekoračila broj dozvoljenih radnih sati u toj zemlji.

Kako joj je rasla popularnost, rasle su i cijene njezinih nastupa. Tea uglavnom nastupa u klubovima i na svadbama. Kako piše srpski portal Espresso, jedan njezin nastup košta 15.000 eura, a ove je jeseni imala čak 10 nastupa u SAD-u. Naravno, pjevačica je bukirana i ovog prosinca, pa je tako čekaju nastupi u Sarajevu i Skopju, a za doček nove godine stiže upravo u Zagreb. Pjevat će na Velesajmu, a cijene ulaznica uz hranu i piće kreću se od 90 do 160 eura.