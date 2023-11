Srpska pjevačica progovorila o nevjeri u braku pa priznala: ‘Ja sam imala jednu grešku’

Autor: I.D.

Srpska pjevačica Jelena Karleuša progovorila o prevari u braku, naime, o tome nikada javno nije željela govoriti. U emisiji “Male stvari” prvi put otvoreno je otkrila što misli o varanju supružnika. Na iznenađenje mnogih, složila se s konstatacijom da su za skladan odnos sva sredstava dozvoljena.

“Onog trenutka kada ti više ne želiš i ne osjećaš isto prema svom partneru zar nije negdje normalnije tražiti neki trenutak zadovoljstva koji će možda spasiti taj brak”, započela je pjevačica.





‘Brak može opstati čak i kada ljudi svjesno traže…’

“Tražiti drugog pored partnera koji će spasiti brak. Brak može opstati čak i kada ljudi svjesno traže neku vrstu razonode, na neki način ih ispuniti i dozvoliti im da sa svojim partnerom uživaju”, na ovakvu, pomalo dvosmislenu, Karleušinu izjavu uslijedilo je pitanje voditeljice bi li ona bila spremna suprugu oprostiti prijevaru.

Odgovor koji joj je Jelena uputila nitko se, naime, nije nadao.

‘Problem je kada se sazna’

“Sve dok ja ne saznam i ne vidim svojim očima, to je sasvim ok. Problem je kada se sazna, kada neko padne jeftino, onda je to veliki problem”, otkrila je pjevačica na što ju je voditeljica podsjetila na iskustvo koje je imala prije par godina. Naime, Karleušine su golišave fotografije izašle u javnost nakon što ih je slala jednom srpskom nogometašu.

“Pa nisam ja imala takvog iskustva, ja sam imala jednu online grešku, koja mi se sigurno više neće ponoviti, ali to nije prevara. Treba samo birati one muškarce koji nisu s vama da bi se mogli sutra pohvaliti. I da ti kažem da ima takvih muškaraca, koji kriju jer imaju svoje razloge”, kazala je Karleuša i ovom posljednjom tvrdnjom dodatno sve zaprepastila.

Svi se pitaju što je zapravo Jelena željela u završnici reći, a vjeruje se da je tek sada mnogima postalo nejasno kako stoje stvari u njenom i Duškovom braku.

Umalo se razvela

Podsjetimo, pisalo se da je Duško u vezi s njenom kolegicom što je Karleuša demantirala, a sad je gostujući u jednoj emisiji otkrila žive li Duško i ona još uvijek zajedno.

“Pa ti pričaš sa ženom koja je u braku 16, 17 godina”, rekla je Jelena, na što se voditeljica nadovezala: “Tako je, ali tu su bile i neke turbulencije…”.

“Jesu, ljudi uglavnom misle da smo se Duško i ja razveli, ali ne, gle čuda! Mi smo i dalje u braku i i dalje živimo zajedno, u 4 zida”, otkrila je Jelena u jednoj televizijskoj emisiji.

Prilikom gostovanja voditeljica je upitala Jelenu postoje li dani kada je na izmaku snage i zaplače, na što je pjevačica odgovorila: “Imam dane kad dođem kući i pomislim: E, sad sam dotjerala do kraja!, kad naiđe nešto što ja ne mogu ishendlati. To mene izdvaja s ove naše šoubiz scene, ja imam tu ustrajnost”, rekla je Jelena.

“Jako rijetko plačem, a kada plačem to su stvari za koje ne bi vjerovali da ja plačem. To su stvari koje nemaju veze sa mnom, na primjer, ubijanje životinja, nepravda prema drugim ljudima. Ja zbog sebe nikada nisam zaplakala, ne dozvoljavam sebi da ikada budem žrtva”, otkrila je Karleuša.