Srpska pjevačica podijelila savjet prijateljice koji je sablaznio regiju: ‘Iskoristi ga’

Autor: Barbara Grgić

Srpska pjevačica Rada Manojlović otvorila je dušu u božićnoj emisiji na srpskoj televiziji i otkrila da ima veliki problem da nađe pravog.

Kako je Rada Manojlović istaknula, neke od kolegica s estrade su joj čak predložile da rodi dijete s nekim dečkom s kojim bi bila na jednu večer. Međutim, njoj se to kao prijedlog nikako nije svidio.

View this post on Instagram A post shared by RADMILA RADA MANOJLOVIC (@radamanojlovic)

‘Nije to dobar savjet – ni za mene ni za dijete’

“Ja sam malo više romantična osoba. Često me savjetuju druge kolegice da rodim dijete, pa makar i s bilo kim. Neka to bude za jednu večer, iskoristi ga, samo da rodiš dijete”, govori Rada i dodaje: “Nikada to ne bih napravila i to nije dobar savjet. Ni za mene, ni za to dijete. Nisam tako zamislila. Želim da to bude iz ljubavi, kako bi i to dijete bilo sretno. Da tako nešto napravim da bih samo rodila dijete, nikada ne bih bila sretna”, napominje Manojlović koja bi u budućnosti voljela postati majka.









“Voljela bih da se pojavi taj netko i da tu nema priče. Da se dogodi dijete, a poslije ćemo vidjeti što i kako”, zaključila je Rada Manojlović u emisiji.