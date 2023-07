Srpska pjevačica objavila dramatičan video: ‘Imam kratere na licu, ne mogu ih više sakriti’

Autor: H.B.

Društvenim mrežama širi se pomalo dramatičan video srpske pjevačice Ane Nikolić (44) u kojem moli za pomoć jer joj je lice, kako kaže, puno kratera.

“Vidiš li da ja imam kratere na licu? Ovo je noćna mora, ja ovo ne mogu prekriti. Imam 100 dinara na računu, molim te, učini nešto za moju mladost. Ja ne mogu ovako snimiti ništa. Ne mogu ovo sama prekriti niti postoji šanse. Pogledaj na što ovo sliči, ovo je pakao i noćna mora”, govori Ana u videu i pokazuje na svoje lice.

Pjevačica je, kako prenose srpski mediji, već ranije pokušavala sakriti stanje na licu šminkom, što se moglo vidjeti i u nedavnom gostovanju u showu Ognjena Amidžića.

Što joj se dogodilo?

A što se događa s licem poznate srpske pjevačice otkrio je Bliz, odnosno, za njih je to pojasnio anonimni izvor koji tvrdi da su uzrok navodno loši tretmani laserom.

"Ovo je posljedica lošeg laserskog tretmana i nažalost mnoge žene dožive sličnu sudbinu u želji da izgledaju ljepše i mlađe. Mnoge se podvrgnu i spaljivanju prvog sloja kože pa ih i to dovede do ovakvih kratera. U svakom slučaju, Ana je očigledno povjerila lice nekom nestručnom i sebi nanijela ozbiljne posljedice takvom odlukom", navodi izvor za Blic i potom otkriva kako se to stanje može izliječiti.









“Ovo se ne može riješiti novim tretmanima, za ovo je potrebno liječenje ozbiljnog doktora dermatologa jer se ovakve ozljede mogu lako inficirati i ugroziti zdravlje. Dobro je ako se obratila doktorima, kao što piše jer će oni jedini znati što činiti. Ovo se ne može riješiti za par mjeseci, treba dugoročno liječenje. Sa druge strane stres i neuredan način života mogu pogoršati stanje kod ovakvih slučajeva”, naglasio je.