Srpska pjevačica napravila izmjenu u hit pjesmi: Jednu rečenicu zauvijek je promijenila

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Srpska folk pjevačica Tea Tairović uživa znatnu popularnost u Hrvatskoj. Ova folkerica redovito održava koncerte koji su dupkom puni obožavatelja, no sada je svoju vjernu vojsku i ostatak javnosti ostavila u šoku jednim potezom.

Čini se kako nije mogla skrenuti pogled sa ratne situacije i razaranja na području Gaze. A svoju podršku situaciji odlučila je izraziti tako što je promijenila tekst jedne pjesme.





Kritike na račun osjetljivih stihova

Hit ‘Izrael i Palestina’ na YouTubeu broji milijunske preglede. Oni koji dobro znaju njen tekst sada će umjesto naslovnih stihova morati pjevati ‘Španija i Argentina’. Tea se na ovaj potez odlučila nakon što je na račun osjetljivih stihova dobila brojne kritike.

Na TikToku je osvanula i snimka na kojoj je Tea tijekom nastupa na jednoj proslavi izvela ovu pjesmu u novom ruhu. Čini se kako okupljenima promjena nije zasmetala te su pjevali uglas s njom, a ispod objave nanizali su se i brojni komentari.

Jedni pozdravljaju novo, drugi žele staro

“Hoće li sad Španija i Argentina zaratiti”, “Respect, bravo Tea”, “Pametan potez”, “Bravo sestro”, “Tea kraljica”, “Ne, hoću originalnu”, “Što se sad mijenja tekst”, “Bravo za boginju Teu”, “Iskreno trebala je obrisat tu pjesmu”, podijeljena su mišljenja fanova.

“Spominju se dvije države i u pjesmi se spominje ljubav, tako da možemo slobodno reći da ima čak pomirljivu tematiku. Ali… Ako to netko shvaća drugačije ili želi shvatiti drugačije, nije ni važno, i ako to nekog vrijeđa… Za slučaj da to nekog vrijeđa, ja sam tekst pjesme promijenila,” izjavila je Tea za srpski Telegraf. Navela je također da će odsad nadalje pjesmu izvoditi samo sa izmijenjenim stihovima.









Pa ipak, na njenom YouTube kanalu i dalje stoji originalna verzija pjesme, koja je do danas preslušana 33 milijuna puta. U prilog nevjerojatnoj popularnosti pjesme ide i činjenica da se neko vrijeme nalazila na samom vrhu YouTube trendinga u Hrvatskoj.