Srpska pjevačica izgubila sto kilograma, pogledajte transformaciju: ‘Ovo mi je pomoglo’

Autor: I.D.

Krstinja Todorović javnosti se predstavila tijekom glazbenog natjecanja “Zvezde Granda”, gdje je trpjela kritike zbog svog fizičkog izgleda. Kristinja je prije nekoliko godina imala 145 kilograma, a onda se podvrgla operaciji smanjivanja želuca, kao i zatezanja kože i smršavjela je gotovo 100 kilograma.

“Iskrena da budem, u startu nisam bila svjesna koliko je to zapravo jedan ozbiljan zahvat i nisam bila u strahu sve do momenta dok nisam ušla u salu. Tada sam shvatila da je to to, bile su suze, miješani osjećaji i strah od eventualnih komplikacija, hoće li boljeti kada se probudim. Na sve to imala sam minimalne bolove, više sam osjećala da fali pola mene, kada mi je doktor rekao da skinemo zavoje da vidim što sam zapravo napravila, bila sam šokirana, taj osjećaj je više bio čudan nego što je boljelo”, ispričala je mlada pjevačica nakon operacije viška kože.

Prošla je zanimljiv put

Pjevačica je danas sasvim druga osoba, izborila se sa svime, razvela se, a pobijedila i samu sebe, pa je najnovijim objavama na svom profilu na Instagramu oduševila sve promjenom. “Ja sam prije dvije godine operirala želudac i to mi je pomoglo da smršavim nevjerojatnih 88 kilograma.









Nakon toga imala sam problem s viškom kože i prije nekih mjesec dana sam se podvrgla i tom zahvatu. Jako se lijepo opravljam, to sve ide svojim tijekom, malo treba vremena da sve to dođe u normalu, ali ja sam prezadovoljna i veliko hvala Saši Popoviću“, rekla je pjevačica nedavno u jednoj emisiji.









Krstinja je jednom prilikom progovorila i o razvodu braka, navela je koji je razlog njihovog rastanka, a kako sama kaže za Kurir, nije njeno mršavljenje i bolji izgled. “Istina je, razveli smo se na civiliziran i lijep način, bez grubih i teških riječi, svi će sad pomisliti da će poslije ovih operacija i zahvata, zbog kojih izgledam bolje, da sam ga ostavila zbog novih udvarača kojih je sve više, ali to nije istina. U braku je i ranije bilo problema, samo je sada došlo do vrhunca i odlučili smo se razići”, rekla je pjevačica.