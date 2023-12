Srpska pjevačica ispričala kako su je tražili da u tenku dođe na slavlje: Umalo je poginula

Narodna pjevačica Stanojka Mitrović, popularnija kao Ćana ima život pun priča i iskustva.

Jedno od tih je njen pad s mosta visine gotovo tri metra, kada je polomila ruku, rebra i skočni zglob. Ona se, za srpske medije, sada prisjetila kako je izgledao ovaj nemili događaj.

“Bio je ljetnji period. Bila sam jako umorna i htjela sam preparkirati auto, tu je bio most bez ograde. Ja sam se lijepo parkirala i htela krenuti, Međutim, neke žene su stajala i pitale me ‘Otkud ti? Jučer smo bile na nastupu’. Ja gledam u njih, totalno sam zaboravila na most, samo sam nestala. Polomila sam ruku, skočni zlob i četiri rebra. Nisam ni stigla na drugu tezgu”, rekla je pjevačica u emisiji AmiG show, a potom se prisjetila druge nemile situacije kada je umalo nastradala na nastupu, jer je splav, na kojem je pjevala, počeo tonuti.

“S narodom sam upala u vodu kada se potopio splav. Dagi Domić je također nastupao. Nisam znala da na taj splav može stati samo ograničen broj ljudi. U jednom trenutku smo počeli tonuti, a ja nisam shvatila što se događa. Taman kad sam trebala početi pjevati, narod je počeo bježati. Dogodio se stampedo. Neki dečko mi kaže: ‘Ćano, što stojiš, tonemo’. Gurne me u masu i most je pukao. Svi su popadali. Opći kaos i panika”, rekla je pevačica.

Tražili da tenkom dođe na slavlje

“Znaš, ja prihvatam sve. Zovu me ‘Ćana iznenađenje’. Svi žele biti inovativni, ali sam rekla to je već previše, tako da sam odbila”, rekla je pjevačica u emisiji.









Inače, Ćanu brojni ljubitelji narodne glazbe pamte po pjesmama “Anonimna poruka”, “Nadam ti se”, “Teške godine” i “Kućo moja stara”.