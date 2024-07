Srpska pjevačica ispričala bizarne detalje iz rata: ‘U Hrvatskoj sam zabranjena 30 godina’

Srpska pjevačica Nada Topčagić je prošle godine pred nastup u Beogradu govorila o tada aktualnoj temi – zabrani koncerata Ane Bekute i Dragana Kojića Kebe u Hrvatskoj. Podsjetimo, ta vijest je bila glavna tema domaćih medija prošle godine. Radilo se o zabrani narodnjaka u Puli i u Osijeku, koje je potom gradonačelnik Rijeke pozvao da pjevaju u njegovom gradu, Nada je otkrila da ona već 30 godina ne dolazi u Hrvatsku i ispričala je zbog čega.

“Ne mislim ništa o njemu, moji su bili favoriti Frajle i Zejna, vidim i Karleuša misli isto to, aha, rekoh dobro… E, onda kada sam preslušala pjesmu, ima poruku, sviđa mi se poruka. Znači, ja bih volio da sve ovo prespavam što nas je snašlo, i ratove i potrese. Ima dobru poruku”, izjavila je Nada Topčagić za Kurir, koja je poznata po svom stavu “što na um, to na drum”.

“Ja sam zabranjena 30 godina. Nadica Topčagić je zabranjena 30 godina u Hrvatskoj, u Bosni… U Hrvatskoj zbog Vukovara i želim sad reći. To su bila vremena kada je pao Vukovar. Ja 30 godina zbog Vukovara nisam bila u Hrvatskoj. Ispalo je da sam ja išla tamo i ubijala. Bila je grupa pjevača, tko je sve bio nije bitno. Išli smo autobusom nalik onom iz ‘Ko to tamo peva’, takav je bio”, pričala je.

‘Vukovar je moja bolna rana’

“Došli smo u Šid. Dolazi vojska, a mi smo na sceni. Vukovar, stvarno je to bilo strašno… Mi smo otišli kada je Vukovar pao, tu noć, nije blo struje. I dolazi čovjek iza mene, stavlja mi kapu, kokardu, i dolazi Anica Liber koja je iz Hrvatske i nose mi sliku koju je objavio CNN, jaoo…i tada je sve prestalo”, prisjetila se Nada Topčagić.

“Vukovar je moja bolna rana. Ne znajući gdje idem, ne znajući gdje me vode, mojim tadašnji dolaskom u Vukovar u jeku najveće opasnosti, ja sam izgubila sve ono što sam godinama gradila, mislim na moju karijeru u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ja od tada više nikada nisam zapjevala u Bosni i Hrvatskoj. Ja sam rođena u BiH u Modriči, odrasla u Slavoniji u Hrvatskoj, a živjela sam u Srbiji u Beogradu”, priznala je.

“Pozvali su me, strpali me u autobus. Nisam smjela ništa reći, jer kako rekoh porijeklom sam Bosanka, a vremena su bila opasna. Tek negdje na polovini puta su nam rekli da idemo ka Vukovaru. Mene i dan danas prati taj Vukovar, kad god je godišnjica Vukovara ja sam u Hrvatskoj najveći zlikovac”, ispričala je pjevačica.









“Tek kad sam tamo došla, mene je uhvatila takva panika, a nisam mogla nazad. Era Ojdanić je počeo plakati, bježati, a oni ga vraćaju pod oružjem. Kada sam počela pjevati moje velike hitove, netko meni u tom momentu stavlja kokardu na glavu, i od tada je nastao moj životni kolaps. Mnogi su pjevali po trgovima, hvalili se, nosili uniforme i njima je oprošteno, a Nadi Topčagić se ne oprašta. Kao da sam ja pobila ljude u Vukovaru. Osuđena sam kao najveći ratni zločinac i to je grozno. Ja sam samo bila natjerana na sve to, a braniti se nisam mogla i nisam smjela. To je jedan „vruć krompir“ kojeg ja nosim i na glavi i u ustima. Jako mi je žao zbog toga i jako, sam, jako nesretna”, rekla je za Express Nada Topčagić.