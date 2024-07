Srpska pjevačica godinama čuva bolnu tajnu: Otac ju je zbog svega skoro razbaštinio

Autor: F. P.

Već desetljećima se na regionalnoj glazbenoj sceni nalazi jedan duo o kojemu se i ne priča toliko. Srpkinja Natalija Ibraimov sa suprugom Sanijem osnovala je sastav Trik FX, a do sada su izdali sedam studijskih albuma. Njihova službena stranica slabije je aktivna, no prema svemu sudeći supružnici i dalje rade zajedno.

Iako je inače po pitanju privatnog života dosta samozatajna, nedavno je Natalija napravila medijski istup. U razgovoru za srpske medije iznijela je neke zanimljive detalje iz prošlosti, uključujući i tajnu o kojoj godinama nikome nije govorila. Njenom ocu je, naime, smetala veza sa Sanijem koji je romske nacionalnosti.

“Kad sam se ja udala za njega, moj otac sa mnom nije pričao mjesec dana. Nije me htio čuti ni vidjeti. Onda me pitao: “Da li je moguće da si se baš ti, baš moja kći, udala za njega?” Ja kažem: “Da, moguće je!”,” opisala je. Njenog oca je zanimalo zašto je to morala biti ona, na što mu je odgovorila da ju je on učio gledati ljudsku osobnost, a ne nacionalnost.

‘Bilo mu je krivo zašto baš ja’

“Ja nikada nisam dijelila ljude po tome da li je ove ili one vjeroispovijesti. A mom je tati bilo samo krivo zašto baš ja? Jer je moja rođena tetka živjela u tom nekom romskom naselju. U meni kao da teče ta krv”, dodala je. Snimka njenog intervjua ubrzo se proširila mrežama te potaknula brojne komentare podrške.

“Zato vam ljubav traje godinama, jer se vi istinski volite”, “Na njihov primjer itekako se trebaju ugledati mnogi”, “Svaka čast na iskrenosti, rijetko tko od poznatih želi reći istinu”, “Svaka ti čast, Romi su najbolji ljudi”, “Susjedi divni, normalni ljudi. Samo to je važno”, pisali su jedni, no bilo je tu i dosta pogrdnih kritika.

“U svakom jajetu može biti mućak”, “Trebao te se odreći preko novina”, “Nije tata pogriješio”, “Šta pravite buku kad ste svi Srbi Romi”, “Ma ti i tvoja tetka ste Ciganima Romi, nema tu više Srbina”, “Pa i ona je Romkinja, neće se sigurno udati za Engleza”, “Nije Sani Rom nego Ciganin sa Kosova i Metohije”, nizali su se komentari.

Natalija je tijekom karijere nailazila na brojne lažne napise, pogotovo o njenom ljubavnom životu. Svojedobno je otkrila kako su neke od ekstremnijih glasina bile da je prevarila supruga te da se ‘prodaje za novac’. U odgovor njima priznala je da je imala samo tri dečka, od kojeg joj je posljednji postao i suprug.