SRPSKA MANEKENKA ZVJERSKI PRETUČENA: Dečko ju tukao satima, a onda ju zatvorio bez hrane i vode ‘Prijetio je da će me izbosti i unakaziti’

Autor: Dnevno

Tanju Đukić, koja radi kao foto-model u Istanbulu, brutalno je pretukao turski državljanin s kojim je posljednje dvije godine bila u ljubavnoj vezi i s kojim je živjela.

Turski državljanin, čiji identitet još uvijek nije poznat, unakazio je nesretnu djevojku u njihovom zajedničkom stanu u naselju Ortakoj u Istanbulu, a motiv je navodno bila njegova patološka ljubomora.

Turski mediji objavili su fotografije nesretne Srpkinje, koja je prekrivena modricama po čitavom tijelu, pa čak i po glavi. Nakon što ju je pretukao, sama je prijavila nasilnika policiji, a tamošnjim medijima objasnila je da su njih dvoje u emotivnoj vezi dvije godine, kao i da žive zajedno.

“Pretučena sam 2. lipnja, nakon svađe koja je izbila oko 20 sati. Dečko me je sačekao autmobilom nakon jednog snimanja, a čim sam ušla u auto, počela je svađa izazvana njegovom ljubomorom. Po dolasku u stan rasprava se nastavila, da bi ubrzo kulminirala kada je počeo zvjerski da me udara i šutira. Molila sam ga da prestane, ali on se nije osvrtao, već me je udarao gdje god je stigao”, ispričala je lokalnim medijima napadnuta Srpkinja.

Ispričala je i da se nad njom iživljavao čitavih sedam sati, da ju je krvnički udario u glavu, te da se potom onesvijestila. Rekla je da se nasilnik nije zaustavio samo na nekoliko udaraca, već da je nastavio udarati ju čak i nogama.

“Nakon toga me je, povrijeđenu i prekrivenu modricama i podljevima, odvukao u sobu i zaključao. Trpjela sam bolove, bila gladna i žedna. Prijetio mi je da će me izbosti i unakaziti nožem budem li pokušala da izađem. Tek sljedećeg jutra oko 10 sati mi je otvorio vrata, nakon čega sam ja uspela da pobjegnem iz stana i prijavim ga policiji “, ispričala je Đukić, o čijim jezivim povredama svjedoče brojne fotografije koje su objavljene u turskim medijima.

Dodala je da je iskaz u policiji dala u prisustvu prevodioca.

Osim što u turskim medijima nije objavljen identitet nasilnika, tamošnjoj javnosti i dalje nije poznato je li policija uhitila njenog partnera i je li on dosad bio kažnjavan.

Nesretna manekenka sada je smještena u sigurnu kuću.