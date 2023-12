Srpska folkerica prevarila svećenika, evo što se dogodilo: ‘Da me je tada uhvatio, tko zna’

Autor: I.D.

Srpska pjevačica Slavica Ćukteraš ispričala je što se dogodilo kada je nedavno bila u crkvi. Nakon niza uspješnih pjesama, pjevačica Slavica iznenadila je sve kada se prije nekoliko godina odlučila povući iz javnosti i prestala snimati spotove. Ipak, otkako se odlučila vratiti na scenu, održala je nastup u Beogradu i priznala je da ne planira posvetiti se karijeri kao nekad, već da se konstantno nalazi na “klackalici”.

Ona je sada u jednoj od srpskih emisiji ispričala i kako je krajem rujna, kada je sa svojim dečkom obišla jednu crkvu, pokušala se ispovjediti pa je otkrila što joj se tamo dogodilo. “Ne znam zaista odakle mu ova priča, vjerujem da mu je moj Vladimir nešto rekao jer on sada sjedi tu ispred i čeka me”, rekla je Slavila kroz smijeh za Mondo.

‘Tko zna šta bih mu rekla’

“Naravno da sam išla u crkvu, ali ne idem redovno. Skoro me neka tuga uhvatila i otišla sam s Vladimirom u crkvu, a tog dana je bila misa. Kako pop pjeva, ja plačem, Vladimir mi dodaje maramice, ona žena što prodaje svijeće dodaje maramice… Valjda dođe tako čovjeku da se isplače.









Završila se liturgija, nas dvoje ostali i dolazi pop. Kažem ja njemu: Pope, ja bih se ispovjedila. Pita on mene: Jeste li ste se nekada ispovijedali? Naravno, ja odgovorim da nisam i da ne znam kako to funkcionira, samo želim olakšati dušu. On je meni rekao da se javim, međutim ja sam prevarila i samu sebe i popa jer nikada na kraju nisam otišla ispovjediti se. Da me je tada uhvatio da ispovijedi, tko zna šta bih mu rekla”, ispričala je Slavica.









Podsjetimo, Slavica Ćukteraš razvela se od golmana Vlade Avramova krajem 2019. godine, s kojim ima kćer Viktoriju i nikad se, sve do nedavno, s njom nije pojavljivala u javnosti.