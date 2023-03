SRPSKA FOLK PJEVAČICA DOLAZI U MARIJU BISTRICU! Na spomen Milanovićevih ‘bolnih kostiju’, prasnula u smijeh: ‘To je bezveze!’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Popularna srpska pjevačica Rada Manojlović, poznata po hitovima ‘Mešaj mala’, ’Dva promila’, ‘Alkotest’ i ‘Kako bole usne neverne’, 18. ožujka stiže u Mariju Bistricu. Manojlović će nastupiti u noćnom klubu FLUS koji je na svojem Facebooku najavio njen dolazak.

Kako je nedavno u Puli i Osijeku otkazan koncert na kojem su trebali nastupiti Duško Kuliš, Ana Bekuta, Dragan Kojić i Zorana Mićanović, Rada je bila jedna od onih koja je komentirala takvu odluku. Upitana za izjavu predsjednika Zorana Milanovića ‘da ga bole kosti od narodnjaka i te glazbe’, pjevačica se samo nasmijala i komentirala zabranu.



Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli RADMILA RADA MANOJLOVIC (@radamanojlovic)

“To je bezveze, stvarno. Kebine pjesme su megahitovi, čovjek kao da je jučer izbacio sve one njegove koje se slušaju, to sam i njemu rekla. Njegove pjesme stalno pjevam, Bekutine također. E sad, to je vjerojatno do nekog imidža, da ne iskoristim sad neku riječ. Je li tu do nekog, je li, prestiža… Dobro, neka, neka idu u klub neki, ima ih mnogo, napunit će tamo sve”, izjavila je Rada za Blic.

Dodala je i kako smatra da je u sve umiješana i politika.









“Znaš, to je politika, ti uvijek imaš tako jednog čovjeka. Prodane su karte za koncert, nema smisla. Meni je svaki nastup pun. To veze nema sa životom. Zna se što mladi zaista slušaju. Slušaju samo nas. Ne kažem da samo narodnjake slušaju, već su jako popularni i reperi. To je samo politika. To prolazi, a glazba ostaje. I Keba, i Ana i ostali izvođači koji su zabranjeni tu. I dalje će trajati i puniti svaki klub u zemlji”, izjavila je pjevačica.