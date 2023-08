Srpkinja tražila savjet od Hrvata i izazvala buru: ‘Ubija me nostalgija, želim se vratiti u Slavoniju’

Autor: Z.S.

Na hrvatskom Redditu prije par dana osvanula je zanimljiva objava. Naime, jedna je Srpkinja otkrila da je muči nostalgija prema kraju u kojem je odrastala, točnije Slavoniji. Pa evo što je napisala o tome:

“Pozdrav svima. 1991. sam kao tinejdžerica morala napusti prelijepu Slavoniju i grad Osijek i doći u Srbiju. Sad nakon više od trideset godina mene ubija nostalgija. Imam kuću u Erdutu od pokojne babe, nemam ja to srca prodati, odem povremeno vidjeti je li još na mjestu i vratim se opet ovamo. Sad su mi djeca već odrasla i otišla svojim putem i rado bih se vratila tamo da živim. Ali gomila problema.

Kao prvo imam srpsko državljanstvo (otac, majka i ja rođeni u Srbiji,1979. tek otišli u Osijek da živimo), treba naći i posao (tek mi je 48 godina, treba živjeti od nečega). Kako se uopće prijaviti na adresu u Erdutu da živim, a nemam HR državljanstvo. Za početak imam samo struju, vodu i dobru volju. Šalu na stranu, meni se ne prodaje ta kuća u Erdutu, ali ne znam ni jedan mogući način kako da živim tamo. Svaki savjet i sugestija su dobrodošli. Pozdrav!”

Nestašica radne snage

Na komentare nije dugo trebalo čekati. Kao i na savjete.

“Masa ljudi iz Srbije živi i radi u Hrvatskoj. Imamo veliku nestašicu radne snage. Doduše, ne znam kakva je baš situacija s poslom u Erdutu, i Hrvati bježe od tamo.”

“Ajmo bit realni, veliku nestašicu mlade radne snage.”

“Prvo trebaš naći poslodavca. Obzirom da imaš gdje živjet to ti je plus. Vjerojatno možeš po nekoj osnovi dobit hrvatsko državljanstvo. Istina je što ti pišu o Slavoniji, ali obzirom da dolaziš iz Srbije možda ti bude i bolje. Načuo sam da se sada dosta Srba vraća u Hrvatsku.”

“Problem s nostalgijom je da ljudi pretežno ne tuguju za nekim mjestom, nego za mladosti, boljim i sretnijim vremenima itd. Na tvom mjestu bih napravio nešto tipa vikendice. Šanse su dobre da ćeš ubrzo primijetiti da te Slavonije — osim u tvom srcu — više nema.”









Pazi na nostalgiju

“Osijek ti je bomba grad, preporučam.”

“Znam, živjela tamo 12 godina! Zato me i muči nostalgija za Slavonijom.”

“Vjerojatno ću dobiti masu doljeglasa, ali evo ti mojih 0.02$ kao netko tko je prošao kroz tu ‘nostalgiju’: Prvo se sama sa sobom konzultiraj i skuži zašto te hvata nostalgija. Ljudi obično misle da je mjesto, ali većinom je to neki osjećaj. Možda ti nedostaje baka, tvoje djetinjstvo, prijatelji šta ja znam. Rijetko kad je to samo ‘mjesto’. Ako možeš rekreirati druge aspekte onda ok. Najbolje otiđi tamo malo duže vremena i probaj. Meni je trebalo 8 tjedana da skužim da to nije to. Glupo je ići negdje samo radi neke nekretnine.

Kažeš da nećeš prodavat i razumijem ja to. Cijene su niske, imaš nekih uspomena ok. Ali cijene neće uskoro rasti, a i nešto novca je bolje nego ništa, sjećanja su upravo sjećanja – sad sa kućom ili bez nje. Par fotografija su korisnije od kuće, i razmisli je li bolje da kuća zjapi prazna (eventualno sa tobom u njoj) ili da se tu useli neki mlađi par sa djecom. Šta bi tvoja baka više htjela? Ne kažem da bih ja prodao nego samo da razmisliš.”

Nekad najbogatiji kraj Hrvatske

“Iz Slavonije se bježi jer nema posla, korumpirano je, prisutan je nepotizam, a rade uglavnom oni u državnim firmama, preko veze, vojska, policija, med. tehničari, ako si uspio neki remote posao ugrabiti ili otvoriti nešto svoje da ide (npr. kafić, kolači, nokti, frizerski). Svakako puno sreće želim, nije jednostavno ali vjerujem da je moguće ako se potrudiš i da će poteškoće na koje ćeš naići imati najmanje veze sa tvojim državljanstvom.”

“A nekad je Slavonija bila najbogatiji dio Hrvatske.”

“Stara slava Slavonije, više nema, prije je Slavonija bila jaka radi proizvodnje hrane i velikih polja, a Dalmacija kamen, krš i maslina gdje se imalo vrlo malo obradive zemlje. sada je to totalo obrnuto, Dalmacija turizam, a u Slavoniji se prodaje obradiva površina za gradnju kuća.”

“Ja sam iz Osijeka. Ne znam odakle su iz HR ovi ljudi koji se tu javljaju, ali tu posla ima. Plaća je druga stvar. Znam i dosta ljudi koji su se vratili iz Irske i Njemačke. Neki na radna mjesta, a neki tu otvorili firme. Da odeš u bilo koju trgovinu (Konzum, Spar, Plodine, NTL…), primit će te. NTL bi ti mogla biti zanimljivija opcija jer imaju trgovine i prema Erdutu (Bijelo Brdo, Aljmaš, Dalj pa i sam Erdut), pa ne bi morala putovati do Osijeka. Najbolje ti je raspitati se u nekoj od tih trgovina.”

‘Ne dolazi’

“Ja kao osoba iz miješanog braka (Italija-Hrvatska-Srbija) ti najiskrenije preporučujem da ne dolaziš. Nacionalizam je svugdje prisutan, a u nekim regijama itekako, a to nećeš pronaći na Hreditu već uživo. Ja npr. imam srpsko prezime i radi toga mi je u Hrvatskoj sve ali baš sve uvijek bilo teže u životu. As a mater of fact, živim u UK i super je, nitko u mene ne dira štaviše.”

“Možeš li reći koja regija i što točno ti je bilo otežano? Znam hrpetinu ljudi sa ‘srpskim prezimenima’ u Lici, osim sto je tamo općenito teško, nitko se nije žalio da im je teško isključivo zbog prezimena. U ZG imaš hrpetinu ‘srpskih prezimena’, zar stvarno misliš da svi živi ljudi nemaju pametnijeg posla nego ispitivati jel’ netko Srbin i onda ga potčkaljivati na svakom koraku?”

“Kninsko-šibenska, doduše ja sam davno otišla pa možda je sad situacija dosta bolja. Što je bilo otežano? Npr. ići praviti dokumente u MUP pa te tamo pitaju zašto tu živiš kad se prezivaš tako i tako, otići raditi za firmu di je šef bivši branitelj pa te zove Srpkinja umjesto ime i prezime itd. Jasno je meni da u gradovima nije tako ali po selendrama jeste, bar u mojoj županiji. A ti generaliziraš isto kao ja pa sta ćemo sad?”