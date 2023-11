Srpkinja se iznenadila kada je vidjela tko ju je pipnuo u dućanu: ‘Ne, ne, želja mi je’

U nedavnom tvitu, Beograđanka po imenu Lorena podijelila je inspirativno iskustvo susreta sa svojim bivšim suprugom. Njezina priča služi kao podsjetnik da odnosi s bivšim partnerima ne moraju nužno biti napeti i zaoštreni, već naprotiv – mogu biti prijateljski i puni poštovanja.

Lorena je opisala susret sa svojim bivšim suprugom u supermarketu, gdje ju je iznenadio gestom ljubaznosti.





— ✨ Lorena ✨ (@Nina47965437) November 11, 2023

“Večeras odem do marketa, u nabavku. Na blagajni, netko me dodirne za rame, okrenem se, bivši muž. Pozdravimo se, ja pakiram stvari. Da platim, on platio. Meni neugodno, ‘nemoj molim te’.

‘Vadim jabuke iz vrećice, dajem mu, znam da voli’

‘Ne, ne, želja mi je’. zbunjena, zahvaljujem se. Vadim jabuke iz vrećice, dajem mu, znam da voli.

Razgovarali su o nedavnom rođendanu njihova sina, gdje je bivši suprug pokazao interes za slavlje i pitao je li planirana torta. “Odlazim, punog srca, važno je i tko su nam bivši. Ostati obitelj na neki način, djeca vežu zauvijek”, opisala je ona svoj nedavni događaj.

Ovakav odnos svidio se svima koji su naišli na tweet gospođe Lorene, te su se složili s njom i priznali da su takvi odnosi, iako rijetki, za divljenje. Mnogi su se složili s Lorenom, priznavši rijetkost takvih odnosa. Njezina poruka o važnosti ostajanja obitelji na neki način, posebice zbog djece, potaknula je razmišljanje o tome kako odnosi nakon razvoda mogu imati dublje značenje.