Srpkinja opisala neobičan susret sa Severinom: ‘Pravio je tikove i mlatio nogama’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

I dalje se ne stišavaju reakcije na odluku Vrhovnog suda u vezi skrbništva nad Severininim sinom Aleksandrom. Prema odluci, skrbništvo je vraćeno njegovom ocu Milanu Popoviću, s kojim naša pjevačica već godinama vodi mučnu pravnu bitku. U jeku ove vijesti, Severini su krenuli pristizati brojni izrazi podrške od fanova i njenih kolega.

Sada se splitskoj pjevačici javila i jedna nepoznata žena iz Srbije, no ne u vezi sudske odluke. Naime, poslala joj je poruku u kojoj se prisjetila kako je svojedobno slučajno naletjela na Severinu, i to upravio u društvu Milana i Aleksandra. Čini se kako se poruka toliko dojmila pjevačice da ju je odlučila podijeliti sa fanovima.

“Jednom sam te vidjela uživo, proljeća 2012., u hotelu Vila Breg u Vršcu, čiji je vlasnik tvoj bivši muž/partner. Na doručku, sjedila si za gazdinim stolom, 3-4 metra od mene. Svih ovih godina, kad god te vidim na TV ili čujem neku tvoju pjesmu, sjetim se tvog tužnog i uplašenog lica”, stoji u poruci koju je Seve podijelila na Instagramu.

“Neka ti Bog da hrabrosti”

“Ljuljala si dijete u kolicima, dok je nervozni monstrum nešto pikao na laptopu, pravio tikove i mlatio nogama. Neka ti Bog da hrabrosti da sve ovo izneseš i podneseš. Iako ima još 6 godina do njegove punoljetnosti (a to znači potpuna sloboda njegovog izbora), pretpostavljam da i u hrvatskom obiteljskom pravu djeca tinejdžeri mogu odlučiti kod kojeg će roditelja živjeti, kod nas je to sa 15 godina”, zaključuje poruka.

Podsjetimo, vijest o novom zapletu u sudskom procesu odjeknula je medijima u utorak 23. siječnja. Kako je prenio Nacional, presuda Vrhovnog suda u Zagrebu iz 2021. godine ukinuta je jer je sud u Splitu povrijedio Zakon o parničnom postupku. Ukidanjem te odluke, skrbništvo nad Aleksandrom odmah se vratilo Milanu Popoviću, a o svemu se nedugo nakon oglasila i Severina.









“U ovom teškom vremenu, neprocjenjivo, kao neka zajednička molitva, kao udružena humanost, znati je da postoje ljudi koji su mi od jučer poslali na tisuće i tisuće poruka. Svaku sam pročitala više puta, miješale se suze tuge i radosti što osjećam da su ljudi uvijek tu kad je nepravda u pitanju”, napisala je u emotivnoj objavi.

“Slučaj mog djeteta nije jedini, pišu mi brojne majke, a ja se iz ove noćne more izvlačim tako što im obećavam da ću im pomoći. Iskreno, i ne znam kako, ali ako je ovo moj poziv odozgo, ići ću do kraja. Hvala svima na ljudskosti i što ste mi pomogli svojim divnim porukama”, zaključila je pjevačica. Uz to je podijelila videozapis nekih od zajedničkih trenutaka provedenih sa sinom kroz godine.