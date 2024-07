Srpkinja Milica ima jako čudno prezime: Nekoć se zbog njega crvenila, a danas ga s ponosom nosi

Autor: Dnevno.hr

Imena luda nalaze se svuda, a ponekad nas i nečije prezime može dobro nasmijati. Djevojka Milica iz Novog Sada završila je u medijima zbog svog neobičnog prezimena koje potječe iz bivše Jugoslavije, no iako joj se mnogi zbog njega smiju, ona ga s ponosom nosi.

Djevojka koja je nedavno završila Ekonomsku školu preziva se Gutalica i priznaje joj mnogi nisu povjerovali kad bi im se predstavila.

“Moje prezime je zaista jedinstveno. Dok sam odrastala, stalno sam se susretala s različitim reakcijama – od nevjerice do smijeha. Ljudi ne mogu da vjerovati kad čuju moje prezime. Mnogi se šale na moj račun”, kaže Milica.

S ponosom ga nosi

No, nije svima to smiješno. “Puno ljudi mi je reklo da im se moje prezime zapravo sviđa i da je unikatno. Neki čak tvrde da se ne bih trebala stidjeti toga, što mi puno znači”, rekla je mlada djevojka. Što se tiče njenog društvenog života, Milica otkriva da je njeno prezime čest razlog za poruke u inboxu. “Momci često koriste moje prezime kao uvod u razgovor. To im je najčešća fora za započinjanje razgovora”, otkrila je. Ni školski dani Milice iz Novog Sada nisu prošli bez smiješnih i nezaboravnih trenutaka.

“U školi nikada nije bilo ozbiljnog zadirkivanja zbog mog prezimena, što je stvarno dobro. Međutim, prozivanja u učionici često su izazivala smijeh. Posebno je bilo zabavno prvog dana škole. Također, moji prijatelji su često u javnosti dobacivali dobacivali ‘Gutalice’ pa sam se nekada malo stidjela”, priznala je.

No, sada s osmijehom na licu prihvaća svoje neobično prezime i bez obzira ne sve reakcije nosi ga s ponosom.