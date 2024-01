Srpkinja imala više od sto operacija, počela s 18 godina: ‘Trebao mi je potpis psihijatra’

Autor: I.D.

Srpska starleta Tamara Đurić nikada nije krila da je imala veliki broj plastičnih operacija, a nedavno je odlučila izvaditi silikone iz grudi. Iako je bila starleta koja ima gotovo pa najveće grudi na estradi, Tamara Đurić je prelomila te je izdvadila silikone i pokazala je svoje prirodno izdanje.

Mnogi su se začudili što je opće odlučila vaditi silikone jer je godinama bila zagovornik istih, a njeno novo izdanje iznenadilo je sve. Inače, Tamara je jednom prilikom otkrila da je imala 100 intervencija, a prva estetska operacija koju je imala bila je operacija grudi i to sa samo 18 godina.

“Otprilike sam imala 100 operacija, sve sam na sebi radila. Prvi put sam napravila grudi s 18 godina. Tad je bio prvi put i bilo je jako komplicirano u odnosu na sada, zato što je trebalo uvjerenje psihijatra, iako sam bila punoljetna, trebao mi je potpis roditelja da bih napravila tu operaciju, jer su doktori željeli znati zbog čega jedna mlada djevojka želi da radi grudi”, rekla je Tamara jednom prilikom.

‘Kažu da sam kao avatar’

Naime, u Turskoj je obavila operaciju zatezanja lica, ‘mačje oči’, kao i zatezanje kapaka i oblikovanje jagodica, a sada se pojavila u emisiji kod voditelja Ognjena Amidžića gdje je priznala da su plastične operacije njen jedini porok.

Iako izgleda neprepoznatljivo, Tamara je istaknula da se samo malo zategnula i da je zadovoljna kako sada izgleda. “Zadovoljna sam za sada, kad ne budem bila obavijestit ću vas. Vidi li se neka promjena na licu? Jesam li nakaza? Kažu da sam kao avatar, a meni je ovo super. Nisam ja promijenila spol, pa da toliko pričamo o tome”, rekla je Tamara.

“Ja sam se malo zategnula, vratila sam se par godina unatrag i to je to. Kad sam ja u pitanju, postoji granica, jer još uvijek izgledam kao što sam izgledala nekada. Gubi se granica u svemu, ali plastična kirurgija je jedan vid ovisnosti. To je moj jedini porok ako mogu to tako nazvati”, zaključila je Tamara.