‘SROZALA SE NE PRODVANAJE TIJELA, VELIKA BRUKA’! Susjedi i prodavačica iz kvarta se srame košarkašice: ‘Ne zna ni dobro jutro reći’

Autor: I.G.

Bivša košarkašica Milica Dabović nedavno je dospjela u žižu javnosti jer je odlučila otvoriti popularnu društvenu mrežu “OnlyFans”, na kojoj djevojke i muškarci inače prodaju svoje intimne fotografije i snimke.

Ekipa portala Blic odlučila je obići njeno susjedstvo, pa su se susjedi raspričali, a dok je jedni hvale, ima i onih koji baš i ne vole svoju susjedu.

“Viđam je često, umišljeno stvorenje. Ne zna ni odgovoriti, dobro jutro reći, samo projuri. Mislila je da je postala zvijezda jer je otvorila onu grozotu. Ona je zgodna i lijepa, ali to joj nije trebalo. Od ponosa Srbije svelo se na prodaju tijela. Velika sramota!”, kaže susjeda iz zgrade u kojoj Milica živi.





Zatim su sreli mlađu ženu koja radi u obližnjoj trgovini. Prema njenim riječima, Dabović voli mnogo da troši.

“Nikada ne kupuje samo jednu ili dvije stvari. Ponekad imam dojam da ima kompleks kupiti što više stvari koje joj, čini mi se, niti ne trebaju. Čitam da su portali pisali da je u teškoj materijalnoj situaciji. Iskreno mislim da joj je to samo izgovor i opravdanje za sve što radi”, kaže prodavačica.

Na izlasku iz dućana stajao je stariji gospodin koji je za Milicu imao samo riječi hvale.

“Divno stvorenje, uvijek se iskreno nasmiješi i odgovori. S Milicom koja je umišljena stvarno nemam iskustva. Iskreno, žao mi je nje, ona je samohrana majka, ima to malo dijete. Nije lako, to je muka. Treba ga njegovati i školovati. Ljudi samo znaju osuđivati, ali nitko ne zna kako je biti u toj situaciji osim nje same”, kaže ljubazan susjed.

Jedna gospođa otkrila je zanimljive detalje.









“Nije bučna i dobra je susjeda. Predsjednica kućnog savjeta iz njezine zgrade kaže da sve svoje obveze plaća na vrijeme. Znate, ona je uvijek u središtu zbivanja i ljudi obraćaju pozornost jer je poznata. Za bilo kojeg drugog susjeda sigurno ne bih znala s kim je i što radi”.

U obližnjoj trgovini zdrave hrane rekli su da Milica stalno dolazi i da nije ni čudo što izgleda sjajno.

“Oh, nemoj me ništa pitati. Što da vam kažem, stvarno je ljubazna. Dolazi stalno, kupuje samo najzdraviju hranu. Čula sam da je sad otvorila “OnlyFans”. Moje mišljenje je da joj to ne treba, to je ponižavajuće za ženu”, iskreno je rekla prodavačica.

Mlada žena rekla je da podržava Milicu i sve što radi, te da je od nje kupovala odjeću koju prodaje preko svog Instagram profila.

“Ljudi su čudni, pa je zaustave i pitaju nešto što je neugodno. Ako se u novinama pojavi neki trač, pitaju je je li to istina. Pa otkud bi znala? S druge strane, sada je najviše pitaju za “OnlyFans”, vidi se da joj je neugodno”, zaključuje susjeda za Blic.