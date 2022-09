‘SREDILA’ GA JEDNIM BOLNIM POTEZOM: Princeza Charlotte nije mogla gledati majku kako se bori s njim

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Princ George i princeza Charlotte prisustvovali su sprovodu svoje prabake Elizabete, a iako su prema prvim najavama trebali biti dio povorke koja je pratila kraljičin lijes do crkve, naposljetku su u u društvu svoje majke odmah došli u Westminstersku opatiju u kojoj se održava posljednji ispraćaj.

Sa njima nije bio i njihov brat, 4-godišnji princ Louis, koji se više puta prilikom pojavljivanja u javnosti pokazao pomalo nestašan, zbog čega se vjeruje da su William i Kate odlučili da je bolje da ne ide, jer bi to za njega mogao biti prenaporan događaj.

Za razliku od Louisa, maleni George i Charlotte pokazali su da se mogu nositi sa tolikim pritiskom te su na sprovodu bili vrlo mirni i staloženi, iako je u jednom trenutku malena Charlotte zaplakala, no brzo se uspjela sabrati.





Inače, mnogi u princezi Charlotte vide crte lidera, a i sama je pokazala da voli vladati situacijom. Jednom prilikom snimljena je kako preuzima stvar u svoje ruke i umiruje Louisa kada to nije pošlo za rukom njegovoj majci Kate.

Naime, maleni je bio poprilično nemiran, a Charlotte ga je uhvatila za rame i nešto mu rekla, dajući mu jasno do znanja da se mora primiriti. Njegovu reakciju nakon što ga je sestra ”dohvatila” pogledajte u nastavku:

“Poznavatelji Kraljevske obitelji” kažu da se princeza Charlotte, kao tipično srednje dijete, itekako naučila izboriti za sebe, u palači slovi za dovitljivu i odlučnu djevojčicu izražene osobnosti.

Što se tiče Louisa, princ Harry zasigurno bi se složio da je bolje što maleni Louis nije išao na sprovod, a vjerojatno smatra da istom nisu trebali nazočiti ni George i Charlotte.

Naime, u intervjuu danom u sklopu obilježavanja 20. godišnjice smrti princeze Diane, Harry je progovorio o tome koliko mu je teško pao sprovod majke te ceremonijalni dio tijekom kojeg je bio prisiljen pratiti njezin lijes do crkve.









“Moja majka je upravo umrla i morao sam hodati iza njezinog lijesa okružen tisućama ljudi, a milijuni su me gledali na televiziji. Mislim da niti jedno dijete ne bismo smjeli to tražiti, pod nikakvim okolnostima. Mislim da se to danas ne bi moglo dogoditi”, kazao je Harry 2017. u intervjuu za podcast Mad World.