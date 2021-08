‘SRCE UĐE U GRLO’ Nikad emotivniji Dino Rađa zbog slučajnog susreta u restoranu: ‘Suze na oči odma. Šta ću, emocije ne pitaju’

Autor: Dnevno

Dino Rađa poznat je kao čovjek koji se ne libi pokazati emocije, no kako će reagirati na slučajan susret i to nakon 35 godina, nije zasigurno mogao niti zamisliti. Emotivac kakav zapravo je, Rađa je na svom Instagramu otkrio tko mu je to ‘napunio srce’, nakon što ga je ‘poslao u grlo’.

“Izlazin iz restorana u Komiži neki dan, prilaze mi dva čovika i jedan mi se javlja. Vidin da me nekako poznaje a ja njega ne mogu smistit nigdi. Dok se borin sam sa sobon da skužin pogledan drugog, starijeg i odjedan put mi srce uđe u grlo“, započeo je Dino.

“Moj prvi trener Petar Bezelj. Nisan ga vidija više od 35 godina. Otiša je iz kluba priko granice odavno, tiho i nekako smo se pogubili. Nije u to doba bilo komunikacijskih sredstava ka danas. Suze na oči odma. Šta ću, emocije ne pitaju. Sitiš se prvih koraka koje te naučija i prođe ti puno toga kroz glavu u sekundi. Baš mi je nekako puno srce bilo cilu večer. Šjor Petre, živili”, napisao je za kraj.

Dinova iskrenost mnogima je ‘stegla grlo’ i ostavila bez teksta, pa su mu tako pratitelji uglavnom u komentarima ostavljali emotikone srca.

“Uvik si bija velik”, “Tako se VELIKI I SJAJNI ljudi ponašaju… Bravo ljudino…”, bili su neki od komentara, a objavu su lajkala i brojna poznata imena poupt Ivana Rakitića,