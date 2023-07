Srbina na ljetovanju ubola jedna od najotrovnijih riba: Živi i u Jadranskom moru i vrlo je opasna

Autor: H.B.

Srpskom turistu M.T. odmor u grčkom Sartiju pretvorio se u pravu noćnu moru jer je imao blizak susret s jednom od najotrovnijih riba i kaže da je iskusio bol kakvu do sada mogao niti zamisliti. Prošle je srijede ušao u more i osjetio jaku bol u nozi i mislio je da je stao na staklo, međutim, nekoliko sekundi kasnije shvatio je ga je ubo morski pauk, ili kako je neki nazivaju riba zmaj.

Ubod morskog pauka otrovan je i veoma bolan, a Srbin je opisao cijelu situaciju i agoniju kroz koju je prolazio.

“Izašao sam iz vode i bol je počela biti toliko jaka, sjećam se da sam se suzdržavao vrištati od sramote jer mi ne ide u glavu da nešto može tako boljeti. Pogledao sam ima li krvi, vidi li se nešto, ali ničega nije bilo. Zapravo nikad u životu nisam osjetio takvu bol. Boli kao da mi netko kida, sječe, lomi nogu na živo, ne u intervalima ili da pulsira nego konstantno boli. Sjećam se da sam rekao ženi da moramo kod doktora. Tu sam se već uplašio dok sam izbezumljeno trčao do liječnika, da ovo nije nimalo bezazleno”, ispričao je Srbin, a prenosi Kurir.





“Tresao sam se od bolova”

Kaže još i da se valjao od bolova. “Već sam se počeo tresti od bolova i nisam mogao stajati pa sam počeo kukati na sav glas. Srećom neki mladić, Grk, je bio tu, odvezao me do liječnika koji nije bio tu, ali ga je zvao na telefon i on mi je rekao da stavim nogu u što topliju vodu. Sjećam se, možda je malo i sramotno, ali eto, sjećam se da sam kukao na sav glas, valjao sam se od bolova po vrućem asfaltu, malo je nedostajalo da se onesvijestim”, prisjeća se muškarac.

Inače, riba pauk prisutna je i u Jadranu, i mnogi je nazivaju najopasnijom ribom u našem moru. Riba morski pauk (lat. Trachinus draco) ima svoje jedinstvene karakteristike i važnu ulogu u morskom ekosustavu.

