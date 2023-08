Srbin tražio pomoć od Hrvata, zbunile ga riječi pjesme: ‘Izvođena je na Tuđmanovom sprovodu’

Autor: Z.S.

Jedan stanovnik Srbije obratio se korisnicima hrvatskog Reddita za pomoć oko teksta pjesme ‘Sutra će te ponit’. Na početku je pojasnio što ga točno muči.

“Nedavno mi je jedan Crnogorac preporučio hrvatske klape i ja sam se oduševio – zaista sjajni izvođači i kompozicije. Iako teška pjesma, za sada mi je omiljena ‘Sutra će te ponit’ u izvedbi Klape Sinj. Ima par linija teksta gdje ne razumijem riječi koje se koriste. Obilježio sam ih znakovima pitanja”, započeo je i napisao koji ga dijelovi pjesme muče.

Evo što ga muči

“Dušu si razumi smokve i rogača??(cijeli red) ka svoj i naš život pristave si zida sutra će te odvest okle se ne vraća a vrh stola prazna ostat će katrida??

Rodilo je zlatom sve ča god da si taka neka ti na sve vike zemlja bude laka pokrila te ploča, sad smo mi na tratu?? triba nam odradit život ka žurnatu??





Istrajat će tilo dat se neće stina?? a i ti si s nama i neka te nima”, naveo je dodao kako bi bio zahvalan na pomoći. A na nju nije trebao puno čekati. Prvi mu je odgovorio jedan Zagrepčanin.

Nizali se komentari

“Evo s prijevodom u kontekstu:

Dušu si razumi smokve i rogača

Ka svoj i naš život pristave si zida









Sutra će te odvest okle se ne vraća

A vrh stola prazna ostat će stolica

Rodilo je zlatom sve ča god si taka









Nek ti na sve vike zemlja bude laka

Pokrila te ploča sad smo mi na mjestu

Triba nam odradit život ka za dnevnicu

Istrajat će tilo, dat se neće stijena

A i ti si s nama i neka te nima”, napisao mu je, a on je odmah odgovorio.

Moćna pjesma

“Hvala lijepo! Vrlo moćna pjesma iako je u osnovi tužna. Ali si preskočio smokve i rogača red – tu baš ne razumijem cijelu rečenicu. Kako može “dušu si razumi smokve i rogača”? Rogača ne znam što je, a i čudna je rečenica.”

Uskoro je uslijedilo nogo pojašnjenje.

“Dušu si razumio smokve i rogača. Smokva i rogac su plodovi mediterana. Ako ti je lakše na eng: You understood the soul of the fig and of the carob”.

Dodatna pojašnjenja i preporuka

“Jasno! Hvala ti puno. Ne razumiješ 2-3 riječi i izbaciš se iz kolosjeka. Realno stinu sam trebao razumjeti, a ovdje me je red riječi zbunio. Ja sam iz Južne Srbije i mi koristimo forme tipa “Sedim si doma” i “gledam si poso” tako da “dušu si razumi smokvi i rogača” baš zbunjuje”, naveo je nakon toga ovaj Srbin, a odgovori su mu i dalje pristizali.

“Dušu si razumi smokve i rogaca (bio toliko povezan sa smokvama i rogačem da ih je poznavao u dušu). ka svoj i nas život pristave si zida (Pristave su suhozidi, kamenje slagano vrlo pomno i bez ikakvih dodatnih veziva). sutra će te odvest okle se ne vraća (Sprovod) a vrh stola prazna ostat ce katrida (Za stolom će ostati prazna stolica)”, glasio je odgovor na kojem se zahvalio. Malo potom dobio je i jednu preporuku.

“Fun fact: ta je pisma izvođena na sprovodu Franji Tuđmanu od strane klape Cambi. Daleko najmoćnija izvedba koju sam čuo. Potraži je na Youtubeu”, napisao mu je jedan reditovac na čemu mu se ovaj zahvalio.