Srbin detaljno opisao sezonu u Hrvatskoj: ‘Ujeo me pas neke babe, Ukrajinac me gađao slamkom…’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Ljeto u Hrvatskoj obilježila je burna turistička sezona od koje su koristi imali Hrvati, ali i strani radnici koji su došli odraditi sezonu upravo na našu obalu. Među stranim radnicima je puno onih iz susjednih zemalja koji tako rade već godinama, a sada se na Redditu istaknuo strani radnik iz Srbije koji je odlučio detaljno opisati svoje radno iskustvo u Hrvatskoj.

“Hvala vam od srca”, odmah je uvodno napisao muškarac, koji je opisao kako je došao u Hrvatsku, kako je ovdje primljen, ali i da je u konačnici donio odluku koja će mu uvelike promijeniti život.





“Trbuhom za kruhom”

“Pozdrav, htio sam se samo zahvaliti svima na svemu. Došao sam raditi sezonu jer nisam imao izbora. Na selu gdje sam odrastao nema posla i nisam imao para, došao sam ovdje sa 50 eura u džepu, trbuhom za kruhom kako bi se reklo”, započeo je svoju priču sezonski radnik iz Srbije te opisao kako su ga Hrvati dočekali.

“Dobio sam jako toplu dobrodošlicu od svih Hrvata koje sam upoznao, ljudi mi pružali ruku i govorili mi da se osjećam kao kod kuće, dobrodošao, častili me ićem i pićem, pomogli mi da se akomodiram ovdje i stekao brojne prijatelje, dobio sam dobrodošlicu od šefa i kolega gdje su me dočekali otvorenih ruku i pobrinuli se da se osjećam ugodno”, napisao je.

Između ostalog, otkrio je i kako je u Hrvatskoj naučio zanat, a potom i neke manje ugodne situacije koje su mu se dogodile.

“Osjećam se kao kod kuće”

“Naučio sam zanat uz pomoć njih i brojnih edukacija od strane barmena i barista i iskusnih konobara tako da mogu biti najbolji iako je dalek put do savršenstva. Nisam imao ni jednu neugodnu situaciju, osim možda kad me jedan Ukrajinac gađao slamkom kad sam pričao ruski s njim…. Ili kad me ujeo pas neke babe pa sam ispustio tacnu na njega. No, sve u svemu, zbog vaše dobrodošlice, ja sam odlučio ostati ovdje i da se ne vraćam, jer sam bolje plaćen, više me poštuju na poslu, i osjećam se kao kod kuće. Hvala vam od srca”, poručio je muškarac i pokrenuo lavinu komentara.

“Drago mi je da si se snašao i da se osjećaš ugodno. Želim ti sve najbolje. Jednog dana će se vjerojatno dogoditi neka neugodnost, tada se samo sjeti svih ovih dobrih stvari i budi svjestan da je 99 posto dobrih ljudi, a idiota možda jedan posto”, poručio je jedan reditovac i dao savjet sezoncu.









“I mali savjet, budi slobodan i uživaj u svakom društvu, ali izbjegavaj temu politike i rata. Koliko god bio s nekom osobom ili društvom blizak ili dobar uvijek te teme mogu odvesti u lošem smjeru”.

Reditovci iz Hrvatske su muškarcu na kraju poručili da im je drago što je osjetio toplu dobrodošlicu Hrvata i što je svoju pozitivnu priču podijelio na društvenoj mreži.