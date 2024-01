Srbija je jednima zabranila ulaz u državu zbog incidenta, drugima zbog Thompsonovih pjesama

Pjevačica Selma Bajrami u ponedjeljak je navečer zadržana na beogradskom aerodromu, a nakon toga vraćena je u Sarajevo. Selmi u Srbiji zamjeraju što je nedavno na jednoj zabavi otpjevala albansku pjesmu uz gestikulaciju dvoglavog orla.

No, nije jedina poznata ličnost kojoj je zabranjen ulazak u Srbiju. Pored nje, zabranjen je ulazak i reperima Jali Bratu i Bubi Corelliju, pjevačici Jadranki Barjakatarović, starleti Soraji Vučelić, kao i zvijezdi poznatog glazbenog showa Sadiku Hasanoviću, kojem je ulazak u Srbiju doživotno zabranjen.

Neki zbog incidenata, neki zbog sigurnosnih razloga

Reperima Jali Bratu i Bubi Coreliju, 2021. godine zbog incidenta na nastupu zabranjen je ulazak u Srbiju, a samim time otkazan je i njihov nastup na Music Week festialu. Ovakvoj odluci prethodio je incident na njihovom nastupu u Nišu kada je član osiguranja bacio s bine dečka u publiku, a zatim ga i fizički napao. To je izazvalo veliko nezadovoljstvo, te je čak pokrenuta i peticija kako bi se zabranio njihov ulazak, što se na kraju i dogodilo.

Starleti Soraji Vučelić takođe nije dozvoljen ulazak u Srbiju, a njeno ime nalazi se u registru sigurnosno-interesantnih osoba. Vučelićeva nije protjerana iz Srbije, kako su prenijeli pojedini mediji, već na teritoriju Srbije ne može ući neko vrijeme.

Crnogorka koja je pjevala Thompsonovu pjesmu

I Jadranki Barjaktarević je također zabranjen ulazak u našu zemlju, a povod je “pjevanje nacionalističkih stihova na političkom skupu u Podgorici”, kako su to prenijeli srpski mediji. Naime, Barjaktarevićka je u Podgorici na koncertu jednom prilikom zapjevala pjesmu “Sude mi”, Marka Perkovića Thompsona i Miroslava Škore.









“Otpjevala je pjesmu koja je posvećena hrvatskom generalu Anti Gotovini i ostalim njihovim generalima kojima se sudilo u Hagu zbog ratnih zločina tijekom operacije ‘Oluja’ 1995.’, prenio je tada srpski Kurir koji još ističe da je to omiljena Thompsonova pjesma. Iako su novinari Kurira naglašavali da je ‘sporna’ pjesma posvećena Anti Gotovini i ostalim hrvatskim generalima kojima se sudilo u Hagu, Škoro je 2017. godine to demantirao.









“Voljeti svoje ne znači ne voljeti drugo. Znam da me bije glas nekoga tko pjeva pjesme koje pozivaju na ovo ili ono, ali ja nikada nisam iskoristio riječ Hrvatska u svojoj pjesmi, čak ni imena gradova ili ljudi. Govorim generalno o ljubavi, domovini, vjeri. Nikada nisam rekao da to mora biti katolička vjera, hrvatska domovina ili određeni narod. Svatko normalan se tu može prepoznati jer kad pjevam ‘Sude mi’ sude svima. Nisam rekao: ‘Sude Anti Gotovini’, ali ljudi to zlonamjerno iščitavaju kako im paše. Ja pjevam jer smatram da svi imaju pravo pjevati o tome, pjeva i Bruce Springsteen, pjeva i Bono Vox koji je u Sarajevu jako cijenjen”, izjavio je za Klix.ba