Srbi usred mora snimili nestvaran prizor: ‘Nevjerojatno, pa ima 86 godina’

Autor: F.F

Pred sam svoj 86. rođendan, starija dama iz Grčke ostvarila je još jedan impresivan podvig u jedrenju. Prije pet godina, Anastazija Gerolimato iz Kefalonije postala je poznata kada je s daskom za jedrenje prešla rutu od Skale do Kilinija, prevalivši preko 33 kilometra, čime je ušla u Guinnessovu knjigu rekorda. Nedavno je ponovno postavila sebi izazov, preplovivši 20 kilometara od Kefalonije do Zakintosa na svojoj jedrilici.

S jedrenjem je započela sa 41 godinom. U intervjuu za “Greek Reporter” 2019. godine otkrila je kako je započela njezina strast prema tom hobiju.

“Bila sam na trotjednom odmoru s drugim suprugom i dvoje djece kako bismo se zbližili. Dan prije povratka kući, vidjela sam mladića kako jedri na dasci i to me očaralo. Prošetala sam do mjesta gdje su iznajmljivali daske za jedrenje i uspjela nagovoriti vlasnika da mi iznajmi jednu”, prisjetila se.

Njen nesalomljivi duh

Svojom upornošću i entuzijazmom, Anastazija je inspiracija mnogima koji često nalaze izgovore da ne slijede svoje strasti ili se boje poduzeti određene korake. Na društvenim mrežama, ljudi je obasipaju pohvalama zbog njenog nevjerojatnog duha.

“Kraljica. Dok sam živio na Kefaloniji, sreo sam mnogo sličnih starijih ljudi. Imaju nevjerojatan duh”, “Živi uz more, hrani se zdravo, puna je energije kao djevojčica”, “Ovo nije baka, ovo je žena zmaj”, komentirali su oduševljeni korisnici društvenih mreža.

Anastazija obožava Kefaloniju. Otišla je s Jonskog otoka prije više od 20 godina i nije se vratila. Živjela je četiri godine u Ateni, a zatim je 1958. napustila Grčku i preselila se u Švicarsku.

Ljeti se vraća na Kefaloniju i ne propušta priliku za jedrenje. Ova svjetska rekorderka s Mediterana ima troje unučadi za koje kaže da su joj bili glavni poticaj za bavljenje jedrenjem. Planira nastaviti s ovim sportom dok god bude mogla. Dok to traje, pazi na prehranu i posvećuje se onome što voli, poput jedrenja i vrtlarenja.