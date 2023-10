Srbi u očaju zbog pjesme Kosova za Eurosong: ‘Pogledajte kako nas provociraju’

Ovogodišnje natjecanje Eurosonga tek što je završilo, a već se naveliko priča o idućem izdanju koje će se održati u Švedskoj. I dok mnoge zemlje možda još nemaju niti predstavnika ni pjesmu, Kosovo već ima oboje. Pritom, njihova pjesma izazvala je zgražanje u srpskim medijima budući da je shvaćena kao provokacija.

Iako ih mnogi ne priznaju kao samostalnu državu, Kosovo svejedno želi sudjelovati na ovom prestižnom natjecanju.

Europska radiodifuzna unija pristanak im nije dala, a ne zna se ni hoće li ga ikada dobiti. Pa ipak, njihov javni servis organizirao je interno natjecanje na kojemu su izabrali svojeg predstavnika za ovu manifestaciju.

La Fazani is the winner of the first edition of “Festivali i Këngës” at RTK 🎉🇽🇰🎤🎸💫🎶🤩🔥. #eurovision #Kosova #ebu #rtk #esc pic.twitter.com/rU8wYdB4mZ

