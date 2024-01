Srbi se uzjogunili oko Breskvice i njene pjesme za Eurosong: ‘To je oda Hitleru’

Nadolazeće natjecanje Eurosonga i dalje je vruća tema u medijima. Kao što je slučaj i kod hrvatskog izbora Dore, i dalje pljušte reakcije na Eurosong kandidate iz susjedne nam Srbije. Nakon što je tamošnja publika gotovo pa jednoglasno kao svojeg favorita izrazila Konstraktu, sada su osvanule i kritike na račun jedne pjesme.

Mlada pjevačica Anđela Ignjatović, poznatija kao Breskvica, na izboru ‘Pesma za Euroviziju’ nastupiti će sa pjesmom ‘Gnezdo orlovo‘. Time se, kao i mnogi drugi, nada izboriti mjesto u Švedskoj, no čini se kako joj sunarodnjaci nisu baš naklonjeni. Naime, sudeći prema komentarima na mrežama, mnogi imaju kritike.

“Posljednja rečenica, prema mom mišljenju, u potpunosti objašnjava namjeru pjesme. To znači da će Albanci ‘nestati’ s Kosova i da će Srbi u potpunosti imati kontrolu nad teritorijem. To znači legitimiziranje masakra i etničkog čišćenja nad Albancima na Kosovu”, ističe se komentar na platformi X, nekadašnjem Twitteru.

The last sentence in my opinion entirely clarifies the songs intentions. It means that Albanians will be gone in Kosovo, and Serbians will have full control of the territory. It means legitimating massactes and ethnic cleansing against Albanians in Kosovo.

