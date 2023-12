Srbi se pitali hoće li Marija Šerifović krstiti sina: Evo što kaže Crkva u slučaju surogat-majki

Srpska pjevačica Marija Šerifović, uz pomoć surogat-majke, dobila je sina Maria – ta vijest odjeknula je regijom na samom kraju 2023. godine. Vijest je obradovala brojne prijatelje i Marijine obožavatelje, a u duhu blagdanske čarolije, sve one koji vode bitku za potomstvo ohrabrila je i uvjerila da nada uvijek postoji. Iako prosječni stanovnici Hrvatske i Srbije zasigurno nemaju novac kojim bi sebi mogli omogućiti rađanje putem surogat-majke, kao što je to napravila Marija Šerifović, no za sve postoji način.

Pjevačica nikada nije krila da joj je najveća želja bila da dobije dijete, ali je na to čekala godinama. Konačno, početkom prosinca, na svijet je stigao Mario Šerifović. “Ljubav je došla. Nebo je osvijetlila najljepša zvijezda mog života. Rodio se Mario. Neka te, sine, život vodi stazama svojim najljepšim, a ja te svojom ljubavlju čuvam od tuge i od ljudi”, napisala je Marija na Instagramu. Majčinstvo Marije Šerifović mnoge je potaknulo da i sami počnu razmišljati o surogat-majčinstvu, koje u Srbiji još nije praksa, a mnogi su se pitali, ako pjevačica odluči krstiti sina, hoće li će to moći napraviti u Srbiji.

U ovom slučaju postoji više mogućnosti

Naime, katolička i pravoslavna učenja dijele stav da uključivanje surogat-majke krši sakrament braka i umanjuje osobni karakter bračnih odnosa. “Pravoslavna crkva vjeruje da ljudsko biće nije samo skup ćelija, kosti i organa, niti da je čovjek definiran isključivo biološkim faktorima. Čovjek je stvoren po liku Božjem…”, navodi se u dokumentu Misija pravoslavne crkve u suvremenom svijetu, koji su potpisali poglavari i velikodostojnici deset pravoslavnih crkava, piše Kurir.









Ipak, što se tiče samog krštenja djeteta rođenog uz pomoć surogat-majke, Srpska pravoslavna crkva nema javni stav. Prije nekoliko godina, Sinod Ruske pravoslavne crkve objavio je dokument koji definira stav prema krštenju djece rođene posredstvom surogat-majki. U tome stoji da će ruska crkva krstiti djecu koju su rodile surogat-majke tek kada se roditelji pokaju u crkvi. Druga mogućnost da se krste je kada dijete postane punoljetno ili dostigne starosnu dob u kojoj može samostalno odlučivati o tome želi li biti kršćanin ili ne.









Podsjetimo, nakon što se saznalo da je postala majka, Marija je ispričala kroz kakav je težak put prošla da bi dobila sina. “Prvo, važno je da pravno regulirate sve na vrijeme. Zatim slijedi medicinski dio, terapije, vađenje jajnih stanica, njihov transfer. Zatim dobra agencija koja zastupa prava surogat majki i liječnik koji prati trudnoću. Put je dugačak, ali kada postoji velika želja, postoji i način. Velika želja da nekome pružim svu ovu ljubav koju posjedujem, bezrezervno, to je na prvom mjestu”, ispričala je pjevačica.