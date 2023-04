SRBI SE DOBRO NASMIJALI NA RAČUN HRVATA! ‘Kad vidite kako prevode, suze same kreću na oči’: Kažu da ovo nije prvi put

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Jedan od vodećih srpskih portala, Kurir, dotaknuo se hrvatskih prijevoda pa tako i prijevoda franšize ”Južni vetar”. Naime, pišu kako je apsurdno prevoditi sa srpskog na hrvatski, a tvrde da je na to upozoravala ”mnogo puta” i hrvatska javnost, no da na televizijama ne odustaju od te prakse, iako je riječ o normama koje se moraju ispuniti. Kako kažu, ljudima je najnoviji prijevod strašno urnebesan.

“Nisu to radili do sad. Mora da je to neka novina”, krekao je za Kurir redatelj Miloš Avramović.

Kao primjer smiješnog prijevoda navode srpsku riječ ‘ćuti’ koja je prevedena riječju ‘šuti’, što je ovom mediju jako smiješno i apsurdno.





Srpski portal i sam navodi da na hrvatskim televizijama moraju biti titlovi, bez obzira što je riječ o jeziku kojeg mnogi u Hrvatskoj možda i razumiju u potpunosti, a podsjećaju i na događaj od prije nekoliko godina.

“Kaznu što ne prevodi ostvarenja iz Srbije umalo je prije nekoliko godina platila televizija RTL. Kultna komedija “Žikina dinastija”, podsjetimo, skinuta je s programa jer je Vijeće za elektroničke medije upozorilo da film mora imati titlove na hrvatskom”, pišu i dodaju:

“Inzistiranje Hrvata da prevode srpske filmove datira od filma “Rane”, koji je u tamošnjim kinima prikazivan kao “Ozljede”. U moru bisera onoga tko je htio da baš na ovom filmu razgraniči srpstvo i hrvatstvo našli su se i sljedeći prijevodi: “isti k…., drugo pakovanje – isti k…., drugi tetrapak”, “ko vam j… kevu – tko vam j… mater”, kao i još mnogo sličnih konstrukcija koje plastično dokazuju besmisao tog posla”, navodi Kurir.