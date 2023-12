Srbi opleli po aferi Gorana Višnjića: ‘Sramno je varao suprugu, ima izvanbračnu kćer’

Autor: I.D.

Naš glumac se našao u epicentru skandala kada je prevario suprugu, a onda se umiješala i ljubavnica. Proslavljeni glumac Goran Višnjić, koji je proboj u Americi doživio hit serijom “Hitna služba”, u Los Angeles otputovao je sa djevojkom Ivanom Vrdoljak, koja se danas zove Eva Višnjić, a iza njih dvoje su neobične godine braka pune razumijevanja, ali i pokojeg skandala.

“Glumac se našao u epicentru skandala: Goran je sramno varao suprugu, a onda joj je ljubavnica poslala poruku i nastao je potpuni kaos”, napisali su srpski mediji naslov o našem glumcu, podsjećajući regiju na davnu Višnjićevu aferu. Eva i Goran vjenčali su se 1999. godine, a prije nešto više od deset godina posvojili su sina Tina.

‘Prepucavanja’ Eve i Mirele na Facebooku

Nakon toga je isplivala priča o prevari, Goran se našao usred afere kad je otkrivena njegova vanbračna veza s nekadašnjom školskom prijateljicom iz Šibenika, Mirelom Rupić. Mirela mu je rodila i dijete, a nakon sudskih okršaja on je priznao kćerku i počeo je plaćati alimentaciju. S kćerkom Lanom u početku nije imao dobar odnos, a kasnije se i to popravilo.









Da su preljub ostavili iza sebe, Goran Višnjić i Eva dokazali su svojevremeno, kada su se odlučili na drugo dijete, sina Viga Lea, kojeg su dobili uz pomoć surogat majke, a dvije godine kasnije usvojili su 4- godišnju djevojčicu Sofiju Vivien. Strasti su se smirile, a ako je suditi po komentarima, cjelokupna obitelj sada funkcionira normalno, a sva se djeca osjećaju voljeno.









To su na Facebooku u prepisci dokazale Eva Višnjić i Mirela Rupić koje su dijele muškarca. Naime, Eva Višnjić našla se na meti fanova kada je “morala objašnjavati“ zbog čega je promijenila ime. Ona je tada uputila otvoreno pismo.

“Ovo sam ja. Eva Višnjić. Bez šminke i fotošopa. Samo ja. Ne, nisam više Ivana, ali ne shvaćam zašto to nekome smeta? Zašto mi se ljudi koji me uopće ne poznaju, obraćaju s imenom koje više nije moje? I zašto je normalno i prihvatljivo da sam promijenila prezime, ali ne i ime? Moji roditelji su me htjeli nazvati Marija, ali kako bi udovoljili drugim članovima obitelji, na kraju su me nazvali Ivana. Moj otac me oduvijek zvao, od milja, Nune”, započela je tada Eva.

‘Nisam htjela biti Ruskinja ili Ajvana’

“Gotovo nikad pravim imenom. Ali, moji roditelji mene mogu zvati kako god to oni žele. Jer oni su moji roditelji i ja ih volim i poštujem. Ne, nisam promijenila ime jer Amerikanci “nisu mogli izgovoriti Ivana” nego zato što nisam htjela biti “Ruskinja ili Ajvana kao Ajvana Trump” (da, Amerikanci ime Ivana pretežno izgovaraju Ajvana). Ne želim da imam ikakvu poveznicu s Trumpom jer njegova obitelj za mene predstavlja sve ono što ja nisam; kič, snobizam i manjak pravih vrijednosti”, nastavila je.

“Volim životinje koji Trumpovim sinovima služe samo kao živa meta koju treba upucati ili servirati na tanjuru za jelo, a Ruskinja nisam pa i ne želim biti. Htjela sam biti Amerikanka što sam i postala. Iako sam i dalje i Hrvatica jer se nisam morala odreći svog porijekla do kojeg mi je stalo. Stalo mi je toliko da sa svoje troje djece isključivo pričam na hrvatskom jeziku i ne dozvoljavam im da ubacuju engleske riječi. Jako mi je žao kada vidim da se ljudi srame svog porijekla i ne uče svoju djecu materinji jezik. Dakle, nisam Ivana i prestanite se nervirati ili zamarate oko toga. Ja sam Eva, vozim Teslu i stalo mi je do ove planete i svih živih bića iste”, napisala je Eva tada.

Goranova bivša ljubavnica poslala Evi javnu poruku

Na njenu objavu reagirala je tada i Mirela, i to riječima podrške, te je objasnila da su svi oni u izuzetno dobrim odnosima.

“Draga Eva, najprije ću tebi uputiti riječi da bi ovaj svijet bio Raj kada bi u njemu bilo više ljudskih duša poput tvoje u kojoj živi izvor onog najbitnijeg djela čovjeka, a to je ljubav. Ti imaš srce kao nebo koje je puno razumijevanja, mira, ljudskosti i nadasve srce puno ljubavi prema cijelom svijetu, a tome smo živi svjedoci Lana i ja.

Mnogi bi ljudi, da žive sedam života, teško postigli ono što ti nosiš u svojoj unutrašnjosti, ali im zlo ne da i u svi zli ljudi najviše jedu sami sebe jer čovjek je ono što nosi u sebi i u odnosu na to se i ponaša. Šaljemo ti do neba, a tvoja tri malena sunca imaju veliki zagrljaj od Lane”, poručila je Evi Mirela.