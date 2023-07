Srbi napali Severinu, a evo što o njoj pišu Crnogorci: ‘Znate li vi o čemu je Njegoš pisao u toj pjesmi?’

Autor: H.B.

Vjerojatno najpopularnija hrvatska pjevačica Severina, nastupila je prije nekoliko dana u dvorištu Biljarde na Cetinju povodom 210 godina rođenja crnogorskog pjesnika Petra Petrovića Njegoša.

Riječ je o događaju na kojem je Slobodan Marunović recitirao stihove iz Njegoševe “Noć skuplja vijeka”, a Severina je izvodila plesnu točku. Severina se pohvalila svojim nastupom na Instagramu, ali nekim srpskim medijima ovaj Sevkin performans baš i nije “sjeo” i dosta su je ružno napali, tvrdivši da je “bogohulila”, da je “oskvrnula Njegoša” i da je njezin nastup bio “sramotan”.

Međutim, zavirili smo u komentare ispod objave na Severininom profilu, gdje joj se javilo dosta Crnogoraca i Srba i njihovo mišljenje baš i nije negativno. “Na ponos srpskom rodu”, “Hvala ti predvina damo”, “Da je Njegoš živ tražio bi baš tebe”, “Ovo može samo naša Severina”, “Jedan je Njegoš i jedna je Seve”, samo su neke od poruka koje je dobila Severina, a jedna se pratiteljica iz Crne Gore odlučila objasniti da to što je Severina izvela nije nimalo sramotno, baš naprotiv.

‘Njegoš bi bio impresioniran’

“Inače, ‘Noć skuplja vijeka’ je ljubavna pjesma Petra II Petrovića Njegoša, nastala najvjerojatnije 1844. godine u Perastu, gdje je vladika Rade jedno vrijeme boravio. Suvremenici su zabilježili da je u susjedstvu živjela djevojka koja se zagledala u lijepog vladiku, a i da on ‘ne preziraše te poglede’. Vladiku je privuklo to što nije bila ‘plašljiva jarebica’, kao tadašnje crnogorske djevojke, već je bila ‘žena mlada, ali soko sivi’. Ne zna se kako se ta ljepotica koja je ovladala srcem crnogorskog vladara zvala, ali se njen lik provlačio i u kasnijim Njegoševim djelima. Tako je, zaljubljen, vladika Rade u Perastu napisao svoju jedinu ljubavnu pjesmu, koju je kasnije nosio i skrivao ispod svečenićke mantije ‘na strani srca’. Kada je njegov sekretar za to saznao, listić sa pjesmom vladika je spalio i nad njim gorko plakao”, napisala je pratiteljica Severine i onda još naglasila.

“Njegoš bi bio impresioniran i zadivljen, u najmanju ruku. Nije bio svetac, pobogu. ‘Neki su me savjetovali, da oči na ženski spol ne okrećem, a čovjek ne može i sa samrtnoga odra da oči ne bači na krasno stvorenije’. Petar II Petrović Njegoš”, napisala je Sevkina pratiteljica.