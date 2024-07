Srbi napali Katarinu zbog izjave o odlasku na more: ‘To su po meni paraziti’

Autor: M.T.

Nedavno je na društvenim mrežama pokrenuta rasprava o tome kada je pravo vrijeme da djeca prestanu ljetovati s roditeljima. Sve je započela Katarina koja je na platformi X izrazila svoje mišljenje, osuđujući odrasle osobe iz Srbije koje i dalje idu na ljetovanja s roditeljima. Prema njoj, takvo ponašanje pokazuje nedostatak samostalnosti, naglašavajući da ona, nakon što je navršila 18 godina, više nije ljetovala s obitelji.

“Je l’ vama jasno da neko 18+ ide s roditeljima na more? Evo ni meni,” napisala je Katarina, dodajući kako joj je bilo neugodno da joj roditelji plaćaju ljetovanja nakon punoljetnosti. Ovaj stav pokrenuo je lavinu komentara, podijelivši ljude na dvije strane, one koji podržavaju njezin stav i one koji ga oštro kritiziraju.

Jedna korisnica, koja se ne slaže s Katarinom, napisala je: “Au, ti nisi normalna zaista. Što je problem? Idem na ljetovanje i zimovanje s roditeljima svake godine i ići ću jer će jednom doći trenutak kada nećemo biti svi na okupu.” Ona ističe važnost obiteljskih zajedničkih trenutaka i smatra da nema ništa loše u provođenju vremena s obitelji.

Jel vama jasno da neko 18+ ide sa roditeljima na more? Evo ni meni 😳 — Katarina Petrovic (@petrovickaca23) July 19, 2024









Slično razmišlja i druga korisnica koja je podijelila svoju priču: “Moji idu s nama i dalje iako su odrasli. I meni je to divno. Imaju svoje živote, svako svoje društvo, ali te dvije nedjelje godišnje su samo naše.” Ona naglašava kako njezina odrasla kći ljetuje s dečkom, ali se kasnije pridružuje obitelji na zajedničkom odmoru, ističući važnost tih trenutaka.

Još jedna žena je dodala: “Volim ići na more s mojim roditeljima, večeru, gdje god i kad god jer volim svoje roditelje i volim provoditi vrijeme sa njima.” Ova korisnica uživa u svakodnevnim aktivnostima s roditeljima, uključujući odlazak na pijacu i pomaganje oko kupovine.

Međutim, postoje i oni koji se slažu s Katarinom, smatrajući da odrasle osobe koje i dalje ljetuju s roditeljima nisu samostalne. Jedan korisnik je napisao: “Doslovno, ako razmišljate na način da ih nekad neće biti, onda se nemojte razdvajati 365 dana. Po meni su to paraziti, nemam drugo objašnjenje.” On smatra da takve osobe koriste roditelje za financijsku sigurnost i izbjegavaju odgovornost. “Gdje je tu neka samostalnost?”, “Meni bi bilo glupo da mi nakon 18. plaćaju”, bili su još neki od komentara druge strane.

Rasprava pokazuje koliko su mišljenja podijeljena kada je riječ o ljetovanjima s roditeljima. Na kraju, čini se da ne postoji univerzalan odgovor na pitanje kada je pravo vrijeme da djeca prestanu ljetovati s roditeljima, to ovisi od osobe do osobe.