Srbi ga dočekali s pečenjem, a on je vegan: Cure detalji boravka Keanua Reevesa u Kragujevcu

Autor: M.P.

Nakon gostovanja na zagrebačkom INMusic festivalu, gdje je pobudio veliku pažnju nastupom sa svojim bendom Dogstar, poznati holivudski glumac Keanu Reeves sinoć je nastupio na Aresnal festu u Kragujevcu. Organizatorica festivala Maja Cvetković ranije je otkrila da je velika zvijezda imala uistinu skromne zahtjeve.

Naime, tražio je da soba i ručnici budu čisti, želio je voće, a za piće bezalkoholno pivo i hladan sake, poznato japansko piće. Jedina veća stavka bilo je osiguranje. Danas cure novi detalji njegovog boravka u Srbiji. Keanu je želio je probati šumadijsku kuhinju, no u Srbiji to ne može proći bez masnog pečenja i zapečenog graha s mesom pa su domaćini sve to spremili u obilnim porcijama.

Srbi mu donijeli pečenje, a on vegan

No, ispostavilo se da je Keanu vegan. Konkretnije, neki svjetski portali pisali su da je veliki zagovornik prava životinja te da svoju prehranu ne temelji na hrani životinjskog porijekla, iako nekad pojede piletinu ili ribu. “Svakako je u šumadijskim specijalitetima našao neku alternativu pa nije ostao gladan u dijelu Srbije koji je poznat po domaćoj i tradicionalnoj hrani”, rekao je za RINU jedan od svjedoka čitavog događaja.

Reeves je u Srbiju stigao dan ranije prije nastupa te prošetao Kragujevcem skromno i neprimjetno, a većina prolaznika nije prepoznala zvijezdu najvećih holivudskih filmova.

Inače, Dogstar je osnovan početkom 90-ih godina kao projekt Keanua Reevesa na bas gitari i Roberta Mailhousea na bubnjevima, a dvojcu se naknadno pridružio Bret Domrose kao pjevač i gitarist. Keanu Reeves poznat je svjetskoj javnosti kao John Wick iz istoimene sage, ali i po filmovima “Pakleni val”, “Matrix” i “Kuća na jezeru”.