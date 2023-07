Srbe u BiH uhvatili u sramotnoj situaciji, tip ih snimio kamerom i sasuo paljbu: ‘Radiš li to kod kuće’?

Autor: Z.S.

Jedan muškarac iz Bosne i Hercegovine postao je viralni hit nakon što je zaustavio automobil s kraljevačkim registracijskim tablicama kod Trebinja jer je navodno primijetio kako jedna žena baca smeće iz vozila.

“Bacate li smeće u Kraljevu kroz prozor uz cestu? Gospođice?”, upitao je muškarac koji je snimao muškarca i ženu iz automobila.

Jel bacaš tako djubre u Kraljevu gospođice …. pic.twitter.com/AaasuXGOqJ

— BaneK (@baneser) July 17, 2023

Vozač je pokušao objasniti nije namjerno to napravila, već je slučajno ispalo.

Pali brutalni komentari

“Nije slučajno, vidio sam vas kako ste bacili. Nemojte to raditi ovdje. Jeste li me čuli? Zašto to radite? Jeste li normalni? To me zaboljelo. Ja to u Srbiji nikada ne radim. Kada dođem u Srbiju, to nikada ne radim nigdje”, poručio je muškarac.

Za sada nije poznato kada je točno snimka nastala, ali komentari neprestano pristižu na društvenim mrežama.

“Tako je! To se zove patriotizam i ljubav prema svojoj zemlji, a ne križevi, mjeseci, zvijezde, šahovnice, ljiljani i trobojke. Svaka čast tebi, čovječe”, “Ma da mi je iz oka ispalo kad bi mu rekao! Neka tvoja majka baca smeće”, “Lako je za ove iz Kraljeva. Najjači su oni iz Njemačke kad dođu ovdje i bacaju smeće. Čim uđu u BiH, zaborave dobre manire i postanu Indijanci”; neki su od komentara.