SRBE BRUTALNO PONIZILA CURA IZ KONGA, KAKVA ŠAMARČINA: ‘Vidim da imate toliko mržnje u sebi. Ostavite na miru moju obitelj’

Autor: Dnevno

Pjevačica iz Konga Stella Muleka u Srbiju je došla na studij, a prošle je godine u suradnji s Dejan Petrović Big Bendom otpjevala je prepjev pjesme Ej dragi dragi (Kosovski božuri) za koji je snimila i spot.

No, djevojka koja je u vrlo kratkom roku naučila tečno govoriti srpski radi studija, zbog svoje je boje kože vrlo brzo postala meta rasista koji su je izvrijeđali u komentarima ispod spota. Njima se na srpskom potom obratila preko svog Instagrama u podužoj poruci.

“Željela bih zahvaliti Dejanu za ovako lijep projekt i što me je pozvao da budem dio istog, jer on zna, kao i moja obitelj i pravi prijatelji u Srbiji, koliko volim Srbiju kao zemlju i koliko poštujem njenu kulturu. Provela sam mjesec dana učeći plesati kolo sa svojim sjajnim kumom i 6 mjeseci sam učila srpski jezik kako bih mogla upisati fakultet ovdje na diplomskom, gdje sam plakala svaki dan jer nisam dovoljno znala srpski, ali sam uz pomoć obitelji položila sve ispite na srpskom s ocjenama 9/10, osim ekonometrije, iz koje sam imala nižu ocjenu”, napisala je pa dodala:

“Razumijem da je Kosovo osjetljiva tema za veliki broj Srba, a oni koji misle da sam ovo otpjevala zbog popularnosti i slave, imaju pravo na svoje mišljenje i to me ne pogađa. Kao prvo, ja nisam iz Amerike, već iz Afrike. Kao drugo, to nije džungla, nemam divlje životinje u dvorištu niti sam došla u Srbiju jer sam migrant. Žao mi je svih vas koji pričate o kulturnom odobravanju ili da je miješanje rasa genocid, jer vidim da imate toliko mržnje u sebi da je morate usmjeriti na nekoga. Ali ta osoba neću biti ja”.

Poručila je i da nema namjeru preseliti iz Srbije i da zli jezici ostave njezinu obitelj na miru.

“Izvinjavam se ako želite da vaša snajka ima plave oči i zlatnu kosu. Ja imam tamne oči i tamnu kosu i ostajem ovako i ovdje. Jedini način da napustim Srbiju jest da budem deportirana, što se neće dogoditi jer se svaki dan trudim da ne prekršim nijedan zakon, kao i da živim u skladu sa srpskim zakonom i poštujem ga”, poručila je rasistima.

Otkrila je i da rasisti uznemiravaju i njenu obitelj na društvenim mrežama.

“I ostavite na miru moju obitelj – ne šaljite im poruke na Instagram i Facebook kako ne želite crnce i crnkinje u Srbiji jer veliki dio vas živi u inozemstvu – u Africi, Americi, Aziji – i nitko vam ne govori da se vratite u svoju zemlju”, odgovorila im je Stella.









Djevojka je u komentarima dobila mnogo podrške i pohvala.