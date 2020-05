A POPUST ZBOG KRIZE? Ana Bučević Vortex krstarenje nudila je za 17.000 kuna. Što mislite je li spustila cijenu zbog krize?

Autor: Si.M.

Popularna motivacijska govornica, Ana Bučević, unatoč krizi ne spušta cijenu ovogodišnjeg Vortex putovanja. Prošlih godina za to self help krstarenje trebalo je izdvojiti 17.000 kuna. Ista cijena stoji i dalje na njezinoj stranici. Na cijenu njezinih ‘visokih vibracija’, kako ih reklamira, očito nije utjecala kriza koju je izazvao koronavirus.

Prošle godine na tom krstarenju bila je i njezina prijateljica, Iva Todorić, kći bivšeg vlasnika Agrokora, kao i još neke imućnije osobe iz Hrvatske i regije. Iva Todorić o krstarenju je tad progovorila u videu.

“Kad vidiš da možeš živjeti život kakav želiš, samo zato što te netko na to potaknuo, a ti onda od sebe počneš stvarati sve ono što si ikad poželio, to je fascinantno! Postaneš ponosan na sebe, zahvalan… S druge strane, dobila sam mogućnost da kroz mene ljudi saznaju da ovo postoji – možda sam nekome pomogla, spasila mu život, jer možda je zbog mene taj netko otišao na Anin ‘Safari duha’, pogledao njezine videe i pronašao odgovor na pitanje koje ga je cijeli život mučilo… Prošle godine nisam mogla ni pričati koliko sam plakala, ali sad sam dobila potpuni mir u sebi, čemu sam cijeli život težila. Srce mi je kao ovaj Brač ispred mene! Da me netko pita, cijeli život išla bih na Vortex Cruise!”, iznijela je svoje dojmove tada Todorić.

Prošle godine psihijatar Herman Vukušić Ministarstvu zdravstva uputio je prijedlog za podizanje kaznene prijave protiv Bučević. Smatra da ona da u svojim “uslugama” koristi liječničku terminologiju, što je prema njemu očit dokaz nadriliječništva.