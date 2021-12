‘SPREMNA JE ZA ZABAVU!’ Severina majku Anu prerušila u Tolstojevu junakinju, Cigi provalio: ‘Branka Grubnić na aparatima!’

Autor: Š. P.

Vunene štikle kojima je prije nekoliko dana privukla pažnju na društvenim mrežama Severina je proslijedila svojoj majci Ani. Nakon još nekoliko modnih dodataka, stvorile su splitsku Anu Karenjinu.

“Ana Karenjina je spremna za zabavu”, našalila se Severina uz nekoliko fotografija majke Ane u vunenom kaputu, s krznom oko vrata i krznenom šubarom na glavi.

Tu je i posebna torbica u dizajnu kutije tableta na kojoj piše – ‘cijepljena’.

View this post on Instagram A post shared by Severina (@severina)

“Branka Grubnić na aparatima”, našalio se u komentarima Neven Ciganović, misleći pritom na redovito ‘zrihtanu’ majku stilista Marka Grubnića. “Di je Vronski?”, upitala je Severinina prijateljica Sonja Dvornik, a jedna je pratiteljica dodala: “Mala joj je Rusija!”.









Severina je najmlađe dijete Ane Vučković, a u medijima je uvijek isticala da su posebno povezane te da joj je majka najveća potpora u (moramo primijetiti, prilično turbulentnom) životu.

“Rodila me carskim rezom i nije me primila u ruke pet mjeseci jer je bila u komi; bila sam joj treći carski rez i te 1972. nije se budila pet mjeseci. Rodila me u osmom mjesecu trudnoće, imala sam dva kilograma. Doktor je bio divan i ostavio me da budem s njom u sobi sve to vrijeme, nije dao da me odvedu od nje, rekao je da je samo ja mogu probuditi iz kome. Svaki dan me babica stavljala njoj u krilo dok je ona spavala”, ispričala je za Gloriju svojedobno Severina.