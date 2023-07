Šprajca razapeli zbog izjave o predgrađu Zagreba: ‘Jedan od glupljih komentara’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Krajem 2022. godine u medijima je najavljeno kako Karlovac postaje ‘predgrađe’ Zagreba, jer se gradi treći trak autoceste. Godinama ranije pričalo se o gradnji trećeg traka autoceste A-1, od Zagreba do Karlovca, a tada se spominjalo da se ‘uskoro kreće u realizaciju projekta’.

Projekt je najavljen na lokalnoj razini u Skupštini Karlovačke županije od strane Hrvatskih autocesta koje su tad najavile raspisivanje natječaja za projektiranje prometnice.

U veljači ove godine ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković najavio je kako će se, čim se završi projektna dokumentacija, tražiti modeli financiranja trećeg traka, a najavljena je i gradnja novog objekta na lokaciji na kojoj se trenutno nalazi zapušten Motel Plitvice.





“Treća traka od Zagreba do Karlovca i treća traka Zagrebačke obilaznice su infrastrukturni objekti koji su u fazi izrade studijsko-projektne dokumentacije u Hrvatskim autocestama (HAC), jer potrebe prometa to traže. Čim se završi projektna dokumentacija, tražit će se modeli financiranja. Za treću traku do Karlovca imamo indicije da bi to mogla biti sredstva iz fondova Europske unije, a Zagrebačku obilaznicu će HAC vjerojatno raditi svojim sredstvima”, rekao je ministar Butković.

Na odmorištu na kojem se nalazi Motel Plitvice izvođenje radova planirano je od trećeg kvartala 2023. do četvrtog kvartala 2024. te će, po ishođenju uporabne dozvole, uslijediti izgradnja nove suvremene benzinske postaje s trgovinom i kafićem te pristup iz oba smjera autoceste, naveli su, pak, iz HAC-a.

Trećeg traka još uvijek nema, a i pitanje kada će i hoće li u konačnici i biti izgrađen, što je potaknulo voditelja i urednika Zorana Šprajca na komentar koji, pak, nije dobro sjeo njegovim pratiteljima.

“Ima jedno deset godina da se priča o trećem traku autoceste do Karlovca al’ sad kad zajedno s još sto tisuća ljudi u oba pravca već dva sata stojim zaglavljen u koloni, kontam kako to više i nije tako bitno jer je s pelješkim mostom cijela Hrvatska konačno povezana”, komentirao je Šprajc, no ovaj put istomišljenika i nema puno.

“Samo bi bila veća gužva pred Karlovcem. Maknuti kamione kad je gužva ne samo vikendom. I maknuti kućice, uvesti vinjete”, “Treći trak je budalast, ako opet moraš, ako ideš iz Slovenije, Mađarske, Srbije izaći prije Zagreba pa opet u Lučkom ući na autoput. Kakvi crni treći krak? Zagreb obilaznica i Zagreb naplatne kućice su problem! Zatvoren sistem autoputa oko Zagreba i problem riješen. Lučko i ostale kućice su problem,ne 3 trak”, “To ne bi spriječilo zastoj zbog prometne nesreće”, “Jedan od Vaših glupljih komentara”, “Što li je pjesnik htio kazati?”, “Inače vani je u sezoni sve med i mlijeko, ceste prazne, nema gužvi i stajanja koji sad i td. Samo nek se sere jel da? Treba treća samo za Šprajca”, 2Treba treća traka, ali samo za članove HDZ-a. Provučeš iskaznicu i vozi rođo. Zašto da se gužvaju s običnim narodom”, samo su neki od komentara.