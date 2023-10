Šprajc tvrdnjom o gorućoj temi izazvao zgražanje: Brojni Hrvati mu odbrusili

“Možete odahnuti poštovani gledatelji, to što imate memoriju čovječje ribice i to što više ne znate niti jedan broj telefona osim svoga, ako i svoj uopće znate, to ne znači da ste poglupili. Ne,ne, ne daj bože, s vama je sve u redu vi samo patite od digitalne demencije. Tako se sad stručno zove kad poglupiš digitalno”, započeo je voditelj “Stanja nacije” Zoran Šprajc u prošloj emisiji.

‘Što je školstvo više digitalizirano djeca su gluplja’

Voditelj je dalje nastavio: “U ovim godinama mi bi već svakako poglupili, ali problem je što zbog cjelodnevnog zurenja u mobitele, tablete i laptope i djeca postaju sve gluplja. Dakle, to je doživotno poglupljenje. I pazite sad ovo takvo poglupljenje djece potiče i digitalizacija školskog sustava. Jer što je školstvo više digitalizirano djeca su gluplja.





I dok su eto neke zemlje shvatile koliko digitalizacija školstva može poglupiti djecu, digitalizacija dakle poglupljivanje djece je temelj hrvatske reforme školstva! Ali na svu sreću, za razliku od Australije mi smo toliko nesposobni da nikad nismo uspjeli provesti niti jednu reformu, pa valjda nećemo ni ovu. I vidite kako je nekad dobro biti glup. Jer ne možeš biti gluplji.”

Hrvati ga dočekali reakcijama

“Nažalost i mladi i oni mlađi i stariji svi su poglupili, zahvaljujući digitalizaciji. Pomozi im Bože ne znaju što rade”, “Ovisno o tome što se gleda, ne zaglupljuje baš sve što je digitalno”, “Zoki, vidi se po tebi ta vrsta dijagnoze, širi se na televiziji i u medijima”, “U centar, bravo”, “Nije se tako crno Zorane”, “Teški neukus od emisije”, pisali su neki.

Podsjetimo, u izdanju RTL-ove emisije “Stanje nacije”, voditelj Zoran Šprajc osvrnuo se na jedan od većih fenomena u Republici Hrvatskoj – srpsku 28-godišnju pjevačicu, Aleksandru Prijović – te su ga Hrvati također prozvali zbog nekih izjava.

"Zoki ima dobrih emisija i komentara ali neki put pretjera i neukusan je. Ježi ga, nitko nije savršen. On kao i Beatlesi uspoređuje Isusa kaj nije u redu", piše jedan komentator. "Ovo mu nije trebalo", "Srami se", "Neukusno i vulgarno", "Šprajc se srozao ispod svakog profesionalnog nivoa, njegova emisija sve manje gledljiva", "Usporedite Olivera sa ovim curom. Mrtvi se ne diraju. Gdje mu je poštovanje", nizali su se komentari.