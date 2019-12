ŠPRAJC SE DO DALJNJEG NE VRAĆA NA POSAO: ‘Ovo će dugo potrajati’

Autor: Dnevno

Prema za sada dostupnim informacijama voditelja i urednika RTL Direkta Zorana Šprajca na malim ekranima nećemo vidjeti do konca godine. Naime, kao što je poznato Šprajc se na kućnoj njezi oporavlja od drugog infarkta kojega je doživio 23.studenog, nakon čega je operiran u zagrebačkoj KB Dubrava gdje mu je ugrađen stent i proširene sužene krvne žile srca.

Prije šest godina, Šprajcu je također dijagnosticiran blagi infarkt, nakon čega su mu prvi put ugradili stent te ga hospitalizirali na dva tjedna. Šprajc se, kako javlja Jutarnji, dobro osjeća, ali mora izbjegavati stres, naprezanje i živciranje te paziti na prehranu, a o tome se ovih dana oglasio i na Instagramu.

“Dođem doma s fitnessa (bez brige, samo šetnja trakom) i zateknem košaru prepunu zdravlja, od karfiola do artičoke, od šipka do kelja. Al budimo iskreni, nitko nije ozdravio od artičoke, ali od ljubavi, brige i pažnje bogme jest! Hvala na košari svega toga mojim predragim drugovima i drugaricama, suborcima, kolegama, damama i gospodi, jednim i jedinstvenim RTL-ovcima! Vi ste moje drugo srce”, poručio je kolegama Šprajc, dodavši da se na posao vraća čim isprazni košaru, ali i da se boji da će to dugo potrajati pa ga tako na ekranima nećemo vidjeti niti tijekom predsjedničkih izbora.