Šprajc ponovno ‘potpaljuje’ s odmora: ‘Mnogi mi žele vidjeti leđa’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Jedan od najpoznatijih TV voditelja i urednika, Zoran Šprajc (55), redovito je glavna tema domaćih medija. Ovoga puta je svoje pratitelje na društvenim mrežama dobro nasmijao šalom u svojem jedinstvenom stilu.

Šprajc trenutno uživa u ljetnim radostima, a sa fanovima je podijelio i fotografiju sa odmora. Lokaciju na kojoj se nalazi nije otkrio, no stavio je zanimljiv opis. “Mnogi bi htjeli da mi vide leđa, pa evo,” našalio se Šprajc uz fotografiju.



Na njoj je pozirao upravo leđima okrenut prema kameri, noseći kratke hlače dok je majicu držao u rukama. U komentarima su mu se javili fanovi koje je njegova objava posebno zabavila. “To je trasa zagrebačke kros lige”, “Ja sam sa svoje 62 Twiggy s mišićima za tebe”, “Dobar si Zoki, ne beri brigu”, “Gromada si u svakom pogledu”, pisali su pratitelji.

U nedavnoj objavi sa Dolomita Šprajc se osvrnuo na činjenicu da mnogi ne znaju cijeniti prirodne ljepote Lijepe Naše. “Jest, nisu naša Lika i Gorski kotar takve morfološke i pejzažne atrakcije ali imaju što malotko ima – more. Za sat vremena si od vrha Velebita do morskog plićaka, u Dolomitima za sat vremena možeš doći tek od jedne planine do druge,” napisao je između ostaloga.

Naravno da Šprajc ovakva mjesta ne posjećuje sam, već se nalazi u društvu supruge Lidije. Upravo njoj je nedavno posvetio emotivnu objavu povodom 25. godišnjice braka, koju su obilježili uživanjem u planinskom zraku.

“Nakon 25 godina penjanja, evo nas konačno među oblacima. Naravno u svakom usponu ima i padova, oluje, kiše i nevremena. Ali nećemo tu stati, imamo pred sobom još mnogo planina i još mnogo oblaka. Živjeli,” napisao je tada.