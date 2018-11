Šprajc iznenadio kao nikad: Nećete vjerovati što je sad napravio

U utorak navečer gošća RTL-ove emisije Direkt bila je Olivera Ćirković, bivša šefica zloglasne bande Pink Panther kojom dominiraju Srbi i Crnogorci, ali ima i Hrvata.

Za RTL je govorila o svom iskustvu u kriminalnom svijetu, mafijaškom moralnom kodeksu, bijegu iz zatvora, samim zatvorima kao instituciji itd. U javnosti je poznata i kao “Žena zmaj”.

Olivera, nekadašnja poznata košarkašica koja je igrala za za Jedinstvo iz Tuzle, Crvenu zvijezdu, Celje i Pagrati iz Atene, autorica je autobiografske knjige “Ja, Pink Panther” u kojoj govori o o svojoj zanimljivoj kriminalnoj prošlosti.

“U meni je mnogo različitih ljudi. Nema objašnjenja. Ja sam spoj nespojivog, žena koja u sebi nosi paradokse, nemam objašnjenje za svoj život. Mogu ga samo prepričati kroz knjige, mogu dati dobre poruke, znam sada gdje sam griješila, no svemu tome pridonio je moj buntovni karaker, malo i avanturističkog duha, novac koji brzo dolazi… Neograničena sloboda – do toga ovaj posao vodi”, priopćila je Olivera.

Kriminalni svijet u kakav je ušla Olivera bavi se preprodavanjem ukradene odjeće i obuće, kasnije je prešla na krađu skupocjene robe, dragulja, zlata i nakita. Bila je poznata i po popularnom modelu pljački draguljarnica i zlatarnica koji se sastoji od brze provale u radnju, često automobilom, i munjevitom izlasku, u ukupnom trajanju od 40 sekundi do minutu.

Iza sebe ima impresivan kriminalni CV od 150 takvih provala te dosta godina iskustva u zatvoru. U Grčkoj, koja joj je bila omiljena destinacija za pljačku i za koju je bila vezana, bila je tri puta uhvaćena te je osuđena na više od 30 godina zatvora. Ona se također proslavila bijegom iz grčkog zatvora, postavši prva žena kojoj je to ikada uspjelo i dobivši nadimak “Žena zmaj”. Ipak, ponovno je uhvaćena te je na kraju, uz smanjenje kazne, provela je sedam i pol godina u grčkim zatvorima, no to je dosita sitnica prema prvotnim presudama.

Olivera je u razgovoru sa Zoranom Šprajcom otkrila da će na Interliberu biti svaki dan do nedjelje kod štanda u paviljonu 6, te da je zbog toga doživjela odlične reakcije.

Ona tvrdi da Pink Panther zapravo ne postoji kao organizirana razbojnička skupina, već kao način rada.

“Ne postoji jedna organizacija, postoji način rada, tj. više načina rada koji podsjećaju na jednu sličnu organizaciju. Policija daje taj naziv, kao i ovaj primjer koji ste spomenuli u Italiji. Za bivše kolege osumnjičene, kojima želim sve najbolje, jedini način da ih stave na dulju zatvorsku kaznu. Samo ta kategorija nosi veći broj godina. Ogromna je cifra, ali način rada nikoga nije ugrozio, otvorene su vitrine… Policija od toga radi famu i veliki slučaj. U pitanju je jedna laka krađa u smislu izvođenja”, rekla je Olivera.

Pljačke u kojima je ona sudjelovala situacije su u kojima “nema oštećenih”, svi dobro prođu, a banke moraju izdvojiti malu količinu novca za isplatu osiguranja. Budući da oštećeni prijavljuje štetu najmanje tri ili četiri puta veću od stvarne, također zarade.

“Ništa ovdje nije čisto, ovo je sve nizak oblik kriminala. Kad mi netko kaže da je bio u zatvoru, odmah ga podcijenim, ne smatram ga toliko ozbiljnim. Ako znam da je netko ukrao milijune, a nije išao u zatvor, ozbiljno me zainteresira. Razmišljam odmah o tome da nešto nije u redu, počnem sumnjati u njegovo poštenje”, smatra Olivera.

“Svaki prijestupnik, ako iole nešto vrijedi, on ima svoju čast. I prijestupnička čast je velika stvar. Nemati čast je strašno. Nećemo idealizirati, ali govorim o jednoj grupi koja mi je bila slična, po navikama, kodeksima.” rekla je.

Slavni bijeg iz zatvora planirala je i to je bio njen najlukaviji, ali i riskantan plan zbog čuvara koji su imali dozvolu za pucanje.

“Bilo je riskantno jer straža ima dozvolu pucati, no ja sam vjerovala u svoj plan. Bio je lukav, odnosio se na slikanje u prednjem dijelu zatvora i tako sam opustila stražu koja se opustila i prestala me doživljavati kao zatvorenika”, rekla je Olivera koja je u zatvoru bila privilegirana i popularna.

Prema Oliverinom mišljenju zatvor je: “Tu nema pouke. Tvornica zla koja proizvodi samo veće zlo. Zatvor rijetko može uništiti nekog čovjeka da prestane s kriminalom, no on nastavlja sve gore i gore. Mnogo je mana u toj ustanovi.”

Ona tvrdi da se nikada nije pokajala za svoja djela: “Namjerno se ne kajem, odvratna su mi ta pokajanja. Ta koja masi plače i obećaje da neće više nikad, to mi je ružno. Mislim da su pokajanje moje knjige, moje slike, govori u kojima ljudi prepoznaju moje poruke.”

O optužbama kako promovira kriminal rekla je: “visoki kriminal isključivo u visokom društvu, isključivo u politici i biznisu, a moja je priča, zapravo priča o sitnom kriminalcu”.

Priznala je kako ni sama još nije sigurna je li došao kraj njenoj kriminalnoj karijeri: “Ja se borim. Zatvor nije taj faktor – smatrala sam da jedan dobar, veliki igrač treba znati kad se povući.”