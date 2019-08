ŠPRAJC ISPRATIO SINA U AMSTERDAM: Nakon divnih prizora, poželio odmah preseliti

View this post on Instagram

Nisam baš neki svjetski globtrotter al zasad jedini europski grad u kojem bih poželio živjeti (i umrijeti) jest Amsterdam, zaprav bilo koji grad u Niskozemskoj. Zemlja divnih opuštenih i beskrajno ljubaznih ljudi, valjda zato što je napravljena po mjeri istih tih ljudi, njihovih potreba i zadovoljstava. Toliko je sve ispunjavajuće i smirujuće dobro da mi se nije dalo gubit vrijeme na mahnito fotkanje al prizor u kojem par mojih godina u centru grada sjedi na prozoru i chilla u nedeljno poslijepodne, govori ponešto o tome. Jednog svog klipana sam ondje ostavio na studiju pa sam mu rekao da vidi ima li kakva večernja škola u koju bi i mene primili.