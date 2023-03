SPLITSKI GLAZBENIK ZGROŽEN ZAHTJEVOM MLADENKE: ‘Zamisli da pitam vozača autobusa mogu li mukte do Zagreba’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Frontmen splitske grupe Viva, Mario Salvador, na svom je Facebook profilu zgrožen komentirao zahtjev kojeg je njegova grupa Viva dobila od jedne mladenke. O svemu je odlučio javno progovoriti kako bi upozorio na praksu u organizaciji glazbe za vjenčanja koju smatra, u najmanju ruku, nekorektnom.

“Dogodila se prijelomna situacija da sam odbijen za sviranje na vjenčanju jer sam naplatio uslugu praćenja gostujućeg izvođača. E od danas više nikada, nikome, ništa. Netko mora biti prvi. Dogovarajući posao sviranja na vjenčanju zamoljen sam od mlade da bi trebalo “usput” otpratiti izvođača koji bi gostovao u cijelosti prvi set sa nama.Često pratimo izvođače i nije problem kad se radi o jednoj ili dvije pjesme, što je u redu iz kolegijalnih razloga, ali kad nas zamole da treba pratit 45 minuta onda to neko treba platit. Dakle da ne bi bilo rekla-kazala zamolio sam mladu da mi službeno pošalje upit sa zahtjevima na mail kako bi postojao pisani trag o svemu”, napisao je Salvador.

Glazbenik je istaknuo kako njegovoj grupi nikadFrkla nije bio problem odraditi neku humanitarnu akciju na kojima su bezuvjetno pratili izvođače, no kako u normalni radnim okolnostima neko ipak treba platiti za sat vremena onoga što je njihov posao.





No, kap koja je prelila čašu bio je drugi izvođač koji je uspio naplatiti svoj angažman na vjenčanju, kako navodi Salvador, po daleko većoj cijeni od one koju su oni zatražili, no u ponudi nije bio uključen i dio njihovog prihoda.

“U ovom slučaju taj gostujući izvođač je mladoj napravio paprenu cijenu sa svojim bandom mnogostruko veću od cijene da ga pratimo mi i sugestivno predložio da će odraditi sa već angažiranim bandom, odnosno sa nama.S obzirom kolika je razlika u cijeni logično je da će mlada odabrati da preko naših leđa dobije bolju cijenu, ali nije očekivala da ću ja napravit svoju cijenu za pratiti tog istog izvođača, te je rekla da joj nije logično da joj naplaćujem nešto za što sam već plaćen.Zamisli!? Da se razumijemo dragi mladenci i dragi svi ljudi, angažirati band na vjenčanju ima svoje okvire”, upozorio je Salvador.

“Kroz cijelu karijeru u ime napredovanja banda, dobrosusjedskih odnosa uvijek sam dobronamjerno bio na raspolaganju svima za taj folder “trebalo bi” ali došao sam do točke da to što bi “trebalo” treba netko i platit,….praćenje, korištenje instrumenata i razglasa itd….. Zamisli da pitam vozača autobusa mogu li mukte do Zagreba je l’ mu autobus ionako ide za Zagreb. Našao sam se u situaciji da sam ucijenjen “ako nećete pratiti mukte uzet ćemo nekog tko hoće”. Pišem ovo sve skupa da dignem svijest o samopoštovanju i jer sam tašt. Nekome je bitna glazba, nekome novac, poštujem i jedno i drugo, ali jedino ne poštujem ako nemaš samopoštovanje. Sretno kolege i prijatelji i nema džabe ni u stare babe”, napisao je Mario Salvador.