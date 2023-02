‘SPLITSKA ZLATNA RIBICA’ Mirta Šurjak pozirala u crnoj, pripijenoj haljini i pobrala niz komplimenata: ‘Glavna! Ma koja Diletta!’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Voditeljica i sportska novinarka Mirta Šurjak godinama izvještava sa dalmatinskih sportskih događanja, ali i drugih manifestacija u rodnome Splitu. Osim svojom vedrinom i simpatičnošću, Mirta gledatelje osvaja i svojim izgledom te modnim kombinacijama. Jedna takva danas je oduševila njezine pratitelje, kada je u njoj osvanula na svom Instagram profilu.

Naime, jučerašnju dodjelu nagrada “Sportsko ime Dalmacije”, vodila je upravo Mirta, a za ovaj događaj s dugogodišnjom tradicijom odlučila se za usku, crnu haljinu i decentne cipele s visokom potpeticom.



View this post on Instagram A post shared by Mirta Šurjak (@mirta.surjak1)

“Tako si zgodna”, “Bogovske noge”, “Splitska zlatna ribica”, “Ma koja Diletta”, “Glavna si”, “Super izgledaš”, nižu se komplimenti novinarki.

Prije nekoliko dana Mirta je imala još jednu u nizu nepredvidivih situacija tijekom javljanja uživo, kako je to uobičajeno zbog prirode novinarskog posla. Naime, Mirta je trebala privesti uključenje u emisiju kraju, no sugovornik se nije dao. “To ćemo još kad završimo, sad se moramo odjaviti pa ćete onda čitati”, rekla je Mirta, no modni kreator Boris Burić – Gena je bio uporan. “Ovo je duša svega! Ovo je friško. Po trideset sekundi! 52 godine, 30 sekundi tražim”, kazao je u žustrini.









Mirta je tijekom karijere prošla prošla sve redakcije HRT-a, od zabavnog preko informativnog programa, ali se na kraju pronašla u sportu. Atraktivna 41-godišnja Splićanka, koliko god voljela svoj posao, ne voli se gledati na ekranu jer se samokritična.

View this post on Instagram





A post shared by Mirta Šurjak (@mirta.surjak1)

Podsjetimo, Mirta je majka 10-godišnje kćerke Chiare. Tijekom trudnoće nije htjela otkriti tko je otac djeteta, a nakon rođenja je otkrila da je riječ o bivšem talijanskom nogometašu Giovanniju Rossu. S Talijanom je bila šest godina u vezi, a nakon njihovog prekida on se oženio Izraelkom, s kojom također ima dijete.