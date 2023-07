Splitska legenda oborila s nogu Eciju Ojdanić: ‘Ko je ovaj curetak?’

Autor: Dnevno.hr

Glumica Ecija Ojdanić na svom je profilu podijelila priču sa snimanja kojeg je imala u Splitu te je otkrila kako će isto posebno pamtiti po susretu sa proslavljenim hrvatskim sportskim novinarom Edom Pezzijem.

“Prije 2 dana, na proputovanju kroz Split, morala sam odraditi neko fotografiranje. Nakon neuspjelog pokušaja fotkanja na Peristilu, naći parking je nemoguća misija, a i plus 40 stupnjeva, i sklonili smo se u hotel Park. Tamo vidim legendu Edu Pezzija, koji isto ima neko fotografiranje. Sve mi neugodno javiti mu se, predstaviti, reći koliko mi je obilježio djetinjstvo, i tako ja šutim kao mutava.

Više sam njegov glas slušala nego uspavanke. I čujem ja, pita on svoju fotografkinju: “Ko je ova mala?”

Ona mu kaže: “Naša glumica, Ecija Ojdanič.” “Ma nemoguće, pa ovo je curetak”, na to će on.

Onda mi priđe, pruži ruku, ponovi kompliment, i zamoli da se fotografiramo, za uspomenu. I još mi pošalje fotografije.

Podsjetimo, 82-godišnji Pezzi se prije nekoliko godina našao na meti kritika zbog svojih izjava tijekom gostovanja u emisiji Studio 4 na HRT-u tijekom gdje je komentirao finale Europskog nogometnog prvenstva.

“Ja sam priželjkivao da Italija pobijedi autogolom Engleza u 120. minuti. Oni su davno prestali biti gentlemani. I ovo klečanje i ovo skidanje. Ono brutalno skidanje srebrne medalje, to je sramota za jednu naciju koja se maksimalno pokvarila. Ja sam živio u Engleskoj godinu dana kao student, tamo davno na Svjetskom prvenstvu 1966. u nogometu”, započeo je Pezzi svoju analizu, a potom iznenadio izjavom: “To je bio sasvim drukčiji narod od ovoga sada. Svašta je došlo u tu zemlju i tu se ne treba čuditi ovim stvarima…”









PEZZI O PONAŠANJU ENGLEZA ⚽ Novinar Edo Pezzi gostovao je u Studiju 4 i komentirao finale Europskog prvenstva u nogometu te ponašanje engleskih nogometaša. #EURO2020 👇 Objavljuje HRT Sport u Ponedjeljak, 12. srpnja 2021.







“Englezi su previše napuhani, oni previše misle da su oni jedini i kako oni kažu ‘izmislili smo nogomet’, tako da sva ova zezancija, gdje su talijanski igrači sad rekli ‘Nogomet se vratio kući’, ali su mislili na Rim, mene veseli. Mislim da je na kraju krajeva sve došlo na svoje i da je ovo pošteni epilog prvenstva. Ovima još treba da 40, 50 godina čekaju. Oni su Svjetsko prvenstvo osvojili protiv Nijemaca na mali lopovluk. Sjećate se gola Geoffa Hursta, je li prošla lopta ili nije? Nije bilo ove tehnologije kao danas. Sad su skoro to ponovili i dobro da im se ovo dogodilo. Neka se malo otrijezne, jer oni su ipak daleko od onog nogometa koji igraju. Sve ove sredozemne zemlje koje imaju i duha, imaju i majstora, imaju svega. Oni imaju naboj, oni imaju želju, a ja to ne volim. Taj nogomet ja apsolutno ne volim”, zaključio je tada Edo Pezzi.