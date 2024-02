Splićaninu u Srbiji pljeskali zbog toksičnog odnosa Hrvata i Srba: ‘Nemoj da nas Bosna vidi’

Autor: Dnevno.hr

Član poznatog kolektiva SplickaScena zaradio je velike ovacije u Srbiji. Naime, Ante Travizi na svom je TikTok profilu objavio video koji prikazuje dio njegovog nastupa u Novom Sadu.

Ono što se može zaključiti iz ovacija koje je dobio splitski komičar je da je novosadska publika bila oduševljena. U svom nastupu tematizirao je, kako kaže, toksičan odnos Hrvata i Srba.

“Hrvati i Srbi imaju baš ono toksičan odnos. Tako te mrzin, ali tako si sexy. I ti meni…Dođi zagrli me, ali nemoj da nas Bosna vidi! Vodi me na more i pusti mi Olivera! Jel imaš karte za Prijovićku?”, govori Ante dok ga publika nagrađuje smijehom i ovacijama.

Nastupi rasprodani

Inače, Travizi svojim videima zarađuje jako puno klikova i lajkova te rekordan broj pregleda. Najavio je svoje buduće nastupe, a karte za “Nove baze” SplickeScene rasprodane su sve do sredine ožujka.

Ante je u opisu uz objavu otkrio i da mu je danas rođendan, a mi se pridružujemo velikom broju čestitki u komentarima i želimo mu sve najbolje.